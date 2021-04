Tweede Kamer draagt Herman Tjeenk Willink voor als informateur

Herman Tjeenk Willink voorgedragen als informateur Herman Tjeenk Willink (PvdA) is dinsdag voorgedragen als nieuwe informateur. Dat blijkt na het overleg van de fractievoorzitters met Kamervoorzitter Khadija Arib. De 79-jarige Tjeenk Willink moet gaan uitzoeken welke partijen samen een kabinet gaan vormen. Hij heeft veel ervaring met informeren: hij heeft de functie van informateur al vier keer bekleed. Onder andere bij de vorming van het vorige kabinet in 2017. Markla94 Mark Lievisse Adriaanse Rozen zijn rood

Bij Tjeenk Willink uit 1 april 2021 @ 15:03 Volgen Zijn naam zong al een paar dagen rond in de wandelgangen van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag om 16.00 uur over zijn voordracht. Tjeenk Willink zat van 1987 tot 1997 in de Eerste Kamer en is jarenlang vicepresident van de Raad van State geweest. Sinds 2012 is hij minister van Staat, een eretitel die alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend wordt aan politici of staatslieden die geen publieke functie meer vervullen. Lees ook: dit interview met Herman Tjeenk Willink uit 2018 Herman Tjeenk Willink in 2018 Foto: David van Dam

Fractievoorzitters bijeen voor profielschets informateur Na de mislukte verkenning van Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) vanwege de omstreden ‘Omtzigt-notitie’, zijn de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer dinsdag sinds 11.00 uur bijeen om een profielschets te maken van een nog aan te wijzen informateur. Deze moet het verkenningsproces, inclusief een duidelijke taakomschrijving, op zich gaan nemen. Concrete regelgeving ontbrak aan de verkennerstafel de afgelopen weken, waardoor onder meer onduidelijk was of benoemingen van politici tijdens dat proces mogen worden besproken. Kamerleden eisen als informateur iemand met ervaring en afstand tot de politiek. In een vorige week aangenomen motie stond dat de vier verkenners tot nu toe (inclusief VVD’er Tamara van Ark en D66’er Wouter Koolmees) te dicht op de partijen stonden. Wie mogelijk geschikt is voor de rol van informateur wordt dinsdag besproken onder leiding van Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA). Vervolgens wijst de Tweede Kamer een informateur aan. Die persoon wacht de zware taak te inventariseren welke coalitie er mogelijk is, en hoe het weggevallen vertrouwen tussen partijen weer kan worden hersteld. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers maakte dit weekend bekend niet te willen deelnemen aan een kabinet als Rutte zou aanblijven als VVD-leider. Daarmee lijkt ook de huidige coalitie onhaalbaar geworden, aangezien alleen de CU, D66 en CDA vorige week een motie van wantrouwen tegen Rutte niet steunden. Lees ook ‘Rol van verkenner moet strakker, maar niet té’

Vera Bergkamp (D66) stelt zich kandidaat voor Kamervoorzitterschap Na PVV’er Martin Bosma heeft ook het 49-jarige Kamerlid Vera Bergkamp (D66) zich aangemeld als kandidaat voor het Kamervoorzitterschap. Dat maakte ze maandag bekend via twitter. Nieuwe kandidaten konden zich tot 10.00 uur vanochtend aanmelden voor de functie. Voor zover bekend hebben alleen Bosma en Bergkamp die stap gezet, en wil huidig voorzitter Khadija Arib (PvdA) een nieuwe termijn. De nieuwe voorzitter wordt woensdag door de Kamer gekozen middels een anonieme stemming. Bergkamp, sinds 2012 parlementariër, schrijft dat de Tweede Kamer voor „grote opgaven” staat, waarbij lessen moeten worden getrokken uit de Toeslagenaffaire in een uit zeventien partijen bestaande Kamer. „En dat alles in een onzekere periode, waarbij Covid-19 invloed heeft op ons leven en werken.” Het D66-Kamerlid was in het verleden lid van de enquêtecommissie Fyra, is fractiesecretaris en lid van het Presidium - het dagelijks bestuur van de Kamer. Haar ervaring komt, zo zegt ze, van pas bij „het versterken van onze ambtelijke organisatie”. Zo wil ze het dualisme (kabinet regeert, parlement controleert) versterken en de informatiepositie van de Kamer verbeteren. Met het Tweede Kamervoorzitterschap schrijft ze een „verbindend leider” te willen zijn.

Vera Bergkamp (D66) tijdens de beëdiging als Kamerlid. Foto Remko de Waal/ANP