EU keurt Franse staatssteun van 4 miljard euro aan Air France-KLM goed

De Europese Commissie heeft de Franse regering dinsdag toestemming gegeven voor een nieuwe ronde staatssteun aan Air France-KLM. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij dinsdag bekendgemaakt. Frankrijk mag het bedrijf de coronacrisis door helpen met nog eens maximaal 4 miljard euro. In ruil daarvoor moet de luchtvaartmaatschappij tot achttien ‘slots’ per dag inleveren op de Parijse luchthaven Orly. Slots zijn tijdsperioden om te starten en te landen op luchthavens. Ook mag Air France-KLM geen dividend en bonussen uitkeren zolang de steun loopt.

De Franse minister Bruno Le Maire (Financiën) liet zondag al weten dat Frankrijk en de Europese Commissie een akkoord hadden bereikt. Een dag later meldde persbureau Reuters dat Air France-KLM van plan is om een deel van de staatsleningen om te zetten in leningen die voor aandelen kunnen worden geruild. Dit plan is nu bevestigd door Air France-KLM. Het bedrijf wil hiermee nieuw kapitaal ophalen en zo zijn schulden verlagen. De Nederlandse regering is nog in gesprek met de Europese Commissie over de voorwaarden voor verdere staatssteun aan KLM. De acute nood is bij KLM minder hoog dan bij Air France.

De Europese Commissie moet elke vorm van overheidssteun die hoger is dan 250 miljoen euro goedkeuren. De Commissie ziet er daarbij op toe dat geen sprake is van oneerlijke concurrentie en belemmering van de vrije markt. In ruil voor goedkeuring eist de EU bepaalde concessies, waaronder het opgeven van slots. Daarmee wordt de macht op de markt ingeperkt. Onderhandelingen over deze tegenprestaties maakten dat de nieuwe overeenkomst maanden op zich liet wachten.

De Franse en de Nederlandse overheid zijn beide voor circa 14 procent eigenaar van Air France-KLM. De luchtvaartmaatschappij leed in 2020 een recordverlies van 7,1 miljard euro; zo’n 20 miljoen euro per dag. De omzet bedroeg 11,1 miljard euro, dat is 59 procent minder dan in 2019. De beurswaarde van Air France-KLM is nu ongeveer 2,2 miljard euro. Frankrijk en Nederland hebben Air France-KLM vorig jaar al gesteund met een pakket van in totaal 10,4 miljard euro.

