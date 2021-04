Hoe Engels stappenplan de weg wijst naar heropening

Het kan dus wel: een routekaart opstellen voor het stapsgewijs afschalen van het corona-lockdown-regime - en je daar dan ook aan houden. In een wereld van coronamisère en lockdownstress ontpopt Engeland zich tijdelijk als een Europees eiland der zaligen.

Maandag 12 april gaan in Engeland, conform planning, niet-essentiële winkels weer open, evenals de sportclubs en openluchtattracties als dierentuinen en drive-in-bioscopen. Campings mogen weer gasten ontvangen, kapperszaken en nagelsalons mogen weer van het slot en bibliotheken kunnen hun boeken weer afstoffen.

Premier Boris Johnson kondigde de versoepelingen van het strenge Engelse regime aan met de mededeling dat hij aanstaande maandag „voorzichtig maar onomkeerbaar” een pint aan zijn lippen zal zetten om het goede nieuws te vieren. Die pint kan hij vanaf komende week weer krijgen in een pub, maar moet hij dan nog wel buiten opdrinken. De terrassen van cafés en restaurants gaan weer open en Engelsen hoeven geen maaltijd te bestellen om een drankje te krijgen, zoals tijdens een eerder lockdown-regime het geval was. Bruiloften kunnen met vijftien gasten gevierd worden, bij begrafenissen mogen dertig mensen aanwezig zijn. Bewoners van verpleeghuizen mogen twee bezoekers ontvangen in plaats van één.

De versoepelingen zijn volgens Johnson te danken aan de combinatie van een succesvolle vaccinatiecampagne met strenge lockdownregels. De premier prees de bevolking voor het navolgen van die regels en onderstreepte dat het ook met versoepelingen zaak blijft de bestaande restricties in acht te nemen en de bekende hygiëneregels te volgen. Hij waarschuwde dat met de versoepelingen het aantal besmettingen zal toenemen.

Fikse boetes

In Engeland wordt overtreding van lockdown-regels overigen fiks beboet. Eerste overtreding: 200 pond (234 euro) en bij elke volgende overtreding een verdubbeling tot een maximum van 6.400 pond. De boete voor het organiseren van een illegaal evenement bedraagt 10.000 pond, 11.720 euro. In eerdere lockdownfases werden duizenden bekeuringen per week uitgedeeld. In januari werd de straf voor het bijwonen van illegale feestjes nog verhoogd tot 800 pond.

Het Verenigd Koninkrijk is in Europa koploper vaccineren, maar het aantal nieuw gevaccineerden zal de komende weken vermoedelijk minder snel stijgen omdat een deel van vaccins en de vaccinatiecapaciteit ingezet moet worden voor een tweede prik. Ook kampt Engeland met tegenvallende leveringen - uit India - en ook de Britse gezondheidsautoriteiten onderzoeken of inenten met het Oxford/AstraZeneca-vaccin onder jonge mensen aan banden gelegd moet worden in verband met het sporadisch optreden van trombose. Volgens Channel 4 News zou het Britse medicijnagentschap overwegen mensen jonger dan dertig een ander vaccin te geven. Het agentschap vond 30 patiënten met gevaarlijke stolsels op ruim 18 miljoen gevaccineerden. Van die 30 zijn er zeven overleden.

De versoepeling van maandag aanstaande is voorafgegaan door een aantal kleinere stappen. Na een zeer strenge lockdown in de wintermaanden mogen leerlingen en studenten sinds 8 maart weer klassikaal les krijgen en mogen bewoners van verpleeghuizen bezoek ontvangen van één en dezelfde persoon. Sinds 29 maart mogen mensen in groepjes van zes personen elkaar buiten ontmoeten (was twee). Ook mogen de leden van twee huishoudens sindsdien weer buiten afspreken. Het dringende advies ‘blijf thuis’ kwam op die dag te vervallen. Afgelopen weken hebben vrienden en familieleden die elkaar maanden niet hadden gezien weer afgesproken in een park.

Stappen van vijf weken

Tussen de ‘stappen’ in het Engelse stappenplan liggen in principe vijf weken. De eerste vier weken worden benut om te bestuderen of versoepelingen verantwoord zijn, de vijfde week is bedoeld om bedrijven en instellingen de kans te geven zich voor te bereiden op de volgende stap.

Als de routekaart intact blijft, kunnen Engelsen mogelijk vanaf 17 mei weer naar het café en in het buitenland op vakantie. Na 21 juni zouden dan in principe ook de nachtclubs weer open mogen en grote evenementen weer toegestaan zijn.

Er wordt in Engeland pas een nieuwe stap gezet als aan vier criteria is voldaan. Het vaccinatieprogramma moet voorspoedig verlopen. Inmiddels hebben 31,6 miljoen Engelsen hun eerste prik gehad en 5,4 miljoen hun tweede, waarmee de vaccinatiegraad op 60 procent ligt. Het vaccin moet ook de ziekenhuisopnamen terugdringen – dat lukte met 80 procent. Het zorgsysteem mag niet overbelast raken -het aantal opnames daalt sinds eind januari gestaag. Ook mogen nieuwe virusvarianten geen roet in het eten gooien – uitvoerig testen heeft aangetoond dat sinds eind vorige maand de ‘Engelse’ variant (uit Kent) nog wel geregeld voorkwam, maar dat nieuwere varianten uit Zuid-Afrika, Brazilië en het Engelse Bristol slechts sporadisch opdoken.

Om de situatie ook na de versoepelingen onder controle te houden zijn binnenkort voor iedereen gratis corona-zelftesten beschikbaar. Daarnaast wil ook de Britse regering gaan experimenteren met evenementen onder strikte voorwaarden.

Debat over Covid-paspoort

Eén methode om de samenleving gecontroleerd te heropenen is invoering van een Covid-paspoort voor binnenlands gebruik. Johnson is in principe voorstander van zo’n bewijs waarin vaccinatie, recent testresultaat en eventuele immuniteit ten gevolge van ziekte vermeld zijn.

Maar een ‘paspoort’ ligt politiek zeer gevoelig. Labour en veertig parlementariërs van Johnsons Conservatieven, tekenden bezwaar aan tegen een vaccinatiebewijs. De tegenstanders vrezen een tweedeling in de samenleving, waarbij gevaccineerden rechten krijgen waarvan andere burgers verstoken blijven. De voorstanders redeneren dat vaccinatiepaspoorten nu eenmaal een fact of life zullen zijn totdat de pandemie uitdooft. De regering haastte zich dinsdag duidelijk te maken dat pubs en restaurants vanaf volgende week in elk geval geen bewijs van vaccinatie mogen eisen.

De Britse regering gaat ervan uit dat buitenlandse vakanties deze zomer mogelijk zijn, maar houdt zich met details op de vlakte. Wel wordt alvast gewerkt aan een ‘stoplichtsysteem’, waarbij elke bestemming een kleur krijgt met bijbehorende restricties. Reizigers naar een ‘groen’ land, een land dat Covid onder controle heeft, hoeven dan bijvoorbeeld niet in thuisquarantaine maar moeten voor thuiskomst wel getest worden.