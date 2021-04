Domweg dakloos

In Hilversum bezoek ik Joris. Hij groeide op in Almere en was er een poosje dakloos. Hoe lang precies kan hij niet meer reconstrueren, maar het moet zo’n beetje van zijn zestiende tot zijn negentiende zijn geweest. Ik ken Joris uit Amsterdam, maar daar woont hij allang niet meer. Naast dichter is hij amateurbryoloog; zijn woonkamer ligt vol met boeken over mossen en korstmossen.

Zijn moeder had hem het huis uit gezet omdat met hem in die tijd, zoals hij zelf zegt, niet te leven viel. Ze dacht dat hij geld verdiende met een baantje en daarmee de huur betaalde van een kamer in de Zoetelaarpassage. In werkelijkheid zwierf hij rond, op zoek naar mensen die hem tijdelijk onder hun hoede namen. Soms had hij seks met dealers in ruil voor drugs, vaak kreeg hij wat op feestjes, waarna hij vervolgens zo lang mogelijk bleef logeren op iemands bank.

De Zoetelaarpassage is een overdekte winkelstraat in Almere-Centrum, uit de vroege jaren tachtig. Je vindt er een Poolse en een Marokkaanse supermarkt, Aretha’s Beauty Shop, Eetcafé de Herberg, een galerie, een nagelsalon en een paar kledingwinkels met half ontklede paspoppen. Anders dan het veel nieuwere winkelcentrum van Rem Koolhaas dat is volgeplempt met filialen van winkelketens, gaat er van de Zoetelaar iets oorspronkelijks uit, iets wat je met een beetje goede wil sfeer kunt noemen. Als je er, zoals ik, tenminste in vijf minuten doorheen loopt: charme is makkelijk te herkennen wanneer je nergens toe veroordeeld bent.

De paradox van Almere, zegt Joris, is dat de burgerlijkheid van het rijtjeshuisleven en de hardheid op straat in gelijke mate extreem zijn. Ze lijken elkaar nodig te hebben om te bestaan, houden elkaar op een gekke manier in stand. Soms lopen de huiselijkheid en het harde van Almere in elkaar over. Op een gegeven moment, vertelt Joris, nam een vriend hem mee naar Loes, een zestiger met een gelegenheidshandeltje aan huis in Stedenwijk. Iets in die jongens moet haar hebben vertederd, want met gevoel voor ceremonie haalde ze haar eerste crackpijpje tevoorschijn. Ze mochten het hebben: een geschenk van de oude generatie aan de nieuwe.

Ik moet denken aan een uitspraak van oud-burgemeester Annemarie Jorritsma, die Almere een „ideale stad voor de thuiswerker” noemde. Aan een lokale journalist die me vertelde dat deze stad een ongekend hoge dichtheid aan thuisprostituees heeft.

Voor Joris eindigde zijn dakloosheid ermee dat hij werd opgepakt bij het inbreken in een bouwkeet. Zijn moeder stuurde hem naar een werkboerderij in Frankrijk. Heeft hij er nooit over willen schrijven, over dit alles? Hij kijkt me verbaasd aan. Er zijn zoveel interessantere dingen.