Dit is de allerbeste tip tegen elke saaie ‘videocall’

Het lijkt me heerlijk. Om een pandaberenpak aan te trekken, m’n beeldscherm op de grond te smijten en m’n toetsenbord stuk te slaan – precies zoals in dat ene gifje – uit frustratie over al die saaie online vergaderingen die ik dagelijks moet uitzitten.

Vorige week gaf ik al zeven tips om dat te voorkomen. Maar ik had nog veel meer tips verzameld tegen ‘Zoom-moeheid’, dus hierbij de rest.

We waren gebleven bij tip 8. Dat is taarten gooien, even naar je schoonmoeder lopen of langs de regenpijp naar beneden klimmen. Ik bedoel eigenlijk: blijf in beweging tijdens je ‘videocalls’. Want waarom zouden we allemaal tien uur achterelkaar als een konijn in de koplampen naar dat stomme scherm moeten blijven zitten kijken? Dat is hartstikke ongezond.

Wat ook goed werkt tegen slaapverwekkende ‘Zooms’: een creatieve achtergrond. Dat is tip 9. Zoals de lezer die een achtergrond van zichzelf heeft gemaakt zodat ze „af en toe met z’n tweeën in beeld kan verschijnen in een pose waarin ik aandachtig naar mezelf luister”.

Maar je kunt ook foto’s van nieuwsgierige lama’s als achtergrond op je scherm instellen, van struisvogels of van een gebaksvitrine. Of van koningin Máxima als virtuele collega, van Mark Rutte (nu het nog kan), gorilla Bokito of de paus – je zal zien dat je collega’s dan een stuk langer scherp blijven, en jij dus ook.

De digitale trukendoos om online vergaderingen op te leuken is het afgelopen jaar sowieso indrukwekkend uitgebreid, hoorde ik van lezers.

Zo kun je tegenwoordig je hoofd laten zweven over het scherm, elkaar ‘ontmoeten’ in een virtueel bos, op een berg of op een strand. Maar je kunt jezelf in beeld ook zo klein maken als een kabouter, pruiken, hoeden en baarden op je hoofd shoppen, of, zoals een lezer had gedaan, in het programma Gather.town een jukebox bouwen die Rick Astley speelt als je er ‘langsloopt’. Dat is toch geweldig?

Muziek überhaupt! Dat is tip 11. Waar zouden we zijn zonder? Zoals de lezer die „altijd een bas en een saxofoon heeft klaarstaan” om een online vergadering mee op te fleuren – maar als je liever op een kerkorgel speelt: kan ook natuurlijk.

Een externe gast inhuren is ook een aanrader. Dat is tip 12. Je beste vriend bijvoorbeeld, die eens ongezouten zijn mening geeft over het functioneren van je baas. Of acteurs die je collega’s naspelen. Of een gespreksleider die iedereen bij de les houdt in plaats van weer een uur oeverloos vol te kletsen.

Maar je kunt ook dieren inhuren – alle huisdieren hebben we inmiddels wel gezien. Denk aan paarden, koeien of kippen. Of geiten! Ik werd erg vrolijk van het verhaal van de Britse boerin die haar geiten voor vijf pond per optreden verhuurt in online vergaderingen en daar al meer dan 50.000 pond mee heeft verdiend.

Of kinderen! Dat zijn ook vaak prima geiten. Af en toe een spreekbeurt van een zevenjarige is toch superleuk? „Als collega’s mogen leuteren over ‘werken vanuit de bedoeling’, T-shaped professionals en touchpoints, dan mag er ook iemand praten over de magische krachten van de regenboogeenhoorn”, schreef een goede vriend. Lijkt mij wel.

Tip 13 is sabotage. Denk aan het good old scheetkussen, of vlak voor je online gaat wat helium inhaleren en dan doodserieus met een piepstemmetje Q1 doornemen.

Of je pakt de sabotage écht professioneel aan. Bijvoorbeeld met het programma Zoom Escaper, waarmee je allerlei storingen kunt fingeren zoals echo’s, slechte verbindingen, verbouwingen, honden, huilende mannen en plasgeluiden – geniaal.

Pauze, tot slot, is wat mij betreft zelfs een verplichte tip tegen doodsaaie online vergaderingen. Dat is tip 14. Las bijvoorbeeld eens een showblok in, met het laatste nieuws over André Hazes – alles beter dan kpi’s of de WOW-factor. Maar je kunt ook meteen na de eerste vijf minuten een pauze van 23 minuten afkondigen waarin iedereen even de hond kan uitlaten, naar de fietsenmaker kan lopen of de vaatwasser kan uitruimen. Met een beetje mazzel keert zelfs niemand na de pauze meer terug, en heb je de rest van de dag vrij!

Want dat blijft, uiteraard, DAT WEET IK ZELF OOK WEL, de allerbeste tip om doodsaaie online vergaderingen te overleven: het nooit meer doen. „De beste manier om Zooms op te vrolijken is door op ‘verlaat’ te klikken’, schreef een lezer. En daar is geen speld tussen te krijgen.

Wat dat betreft kreeg ik eind vorige maand weer hoop van het nieuws dat de nieuwe topvrouw van Citibank Jane Fraser – het zal vast toeval zijn dat het een vrouw is – had afgekondigd dat collega’s op vrijdagen geen interne online vergaderingen meer mogen houden om de „Zoom fatigue” tegen te gaan.

Dat vond ik nou nog eens slim: beginnen met de vrijdag en dat dan langzaam uitbreiden over de week tot er helemaal geen Zoom- en Teams-vergaderingen meer zijn. Je merkt het al. Zelfs het kleinste sprankje hoop houdt me tegenwoordig op de been.

Nou ja dát, en dat gifje van die man in dat pandaberenpak.

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via nrc.nl of @Japked op Twitter.