Meer bedrijven gestopt in 2020, maar ook meer opgericht

In Nederland zijn in 2020 ruim 129.000 vestigingen van bedrijven opgeheven. Het aantal opheffingen is daarmee bijna 29 procent hoger dan een jaar eerder, toen het om ongeveer 102.000 bedrijven ging. In 94 procent van de gevallen gaat het om een klein bedrijf. Het aantal nieuwe bedrijven nam weliswaar minder sterk toe in 2020, maar was met bijna 179.000 nog wel aanzienlijk hoger dan het aantal opheffingen. Dat blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral in de Randstad stopten relatief veel ondernemingen het afgelopen jaar. In de regio’s Haarlem en Groot-Amsterdam ging het om ruim 6,5 procent van alle bedrijfsvestigingen. In de grote steden zijn veel bedrijven actief in bedrijfstakken waar relatief gezien de meeste bedrijven zijn gestopt, zoals de zakelijke dienstverlening. In regio’s als Zuid-Limburg en en Arnhem/Nijmegen zijn veel bedrijven gestopt die zich bezighielden met informatie en communicatie, zoals bijvoorbeeld websitebouwers.

In de horeca was het aantal opgeheven vestigingen in 2020 met vijfduizend hoger dan ooit. Het gemiddelde schommelde de afgelopen jaren steeds rond de vierduizend. De meeste van de gestopte horecabedrijven bevonden zich in Amsterdam, waar achthonderd zaken zijn gestopt.