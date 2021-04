Vandaag moest mijn man persoonlijk een akte ophalen op het politiebureau. Na een gesprek van enkele minuten vroeg de agent of hij een alcoholtest wilde afleggen, want hij rook alcohol. De test viel negatief uit.

Wat bleek. Mijn man had bij binnenkomst zijn handen rijkelijk ingesmeerd met ontsmettingsmiddel.

