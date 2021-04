Christie’s veilt werk van Picasso, verwachte opbrengst: 55 miljoen dollar

Een monumentaal portret door Pablo Picasso van zijn muze en geliefde Marie-Thérèse Walter komt op 11 mei onder de hamer bij Christie’s in New York. Met een verwachte opbrengst van 55 miljoen dollar (46,5 miljoen euro) is het een van de duurste kunstwerken die sinds de coronapandemie op de markt zijn gekomen.

De toen 45-jarige Picasso ontmoette zijn pas 17-jarige geliefde Marie Therèse Walter in 1927. Het schilderij Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse) dateert uit 1932, toen het stel in Château de Boisgeloup in Normandië woonde. In dat voor Picasso zeer vruchtbare jaar maakte hij meer dan honderd schilderijen en beelden. Op vele daarvan staat Marie-Thérèse afgebeeld, bijna altijd naakt of gedeeltelijk gekleed, slapend of in rust.

Vertrouwen in de markt

Het getuigt van vertrouwen in de markt, dat Christie’s zo’n kostbaar werk aanbiedt, na een jaar waarin nauwelijks van zulke kunstwerken werden geveild. De totale kunsthandel daalde vorig jaar met ongeveer 25 procent, en de zwaarst getroffen sector was die van impressionistische en moderne kunst. De verkoop van werken met een waarde van boven de 10 miljoen dollar kromp in die periode met 41 procent.

Met een geschatte opbrengst van 55 miljoen dollar en een garantie van derden (een koper die het zal afnemen als niemand biedt), gaat dit doek duurder worden dan elk werk van Picasso dat vorig jaar op de markt is gebracht.

De verkoop maakt ook duidelijk hoezeer de markt voor moderne kunst de afgelopen kwart eeuw is gestegen. In 1997 werd dit portret in New York geveild voor 7 miljoen dollar. In 2013 ging het in Londen opnieuw onder de hamer, toen voor bijna 45 miljoen dollar. Acht jaar later is er dus al een garantstelling van een koper die er miljoenen meer voor over heeft.