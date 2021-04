Bidens happende herder staat in een lange traditie

Amerikaanse presidenten houden sinds mensenheugenis dieren in het Witte Huis. Er is zelfs een speciaal museum (Presidential Pet Museum) gewijd aan dit thema. De meest uitbundige menagerie hield Teddy Roosevelt (1901-1909) erop na. Een stoeterij van elf paarden en twee pony’s, verder zes honden, een ara, twee papegaaien, een uil, kippen, twee huiskatten, een wilde kat, een das, een konijn, twee kangaroeratten, een vliegende eekhoorn, vijf cavia’s. Maar verder: een leeuw, hyena, prairiewolf, vijf beren, een zebra, een hagedis, een varken en een wasbeer. De enige president die de afgelopen eeuw geen huisdier had, was Donald Trump. Hij vond het ‘phoney’ (nep).

Amerikaanse media opperen dat presidenten via hun fotogenieke huisdieren vooral zelf aaibaar willen lijken. Maar soms werkt dat niet. Met name honden kunnen tamelijk grillig zijn. Teddy Roosevelts lievelingshond, de bulldog Pete, beet politieagenten en ministers. Toen Pete de Franse ambassadeur in een galerij bij het Witte Huis te pakken nam en de zolder uit zijn broek scheurde, leidde dat tot een officiële klacht uit Parijs. Pete werd verbannen.

Iets dergelijks gebeurde ook met Major, de Duitse herder van Franklin Delano Roosevelt (1933-1945). Hij joeg in 1933 de Britse ambassadeur een boom in, en scheurde diens broek aan flarden. Major werd, net als Pete, uit huis geplaatst.

Hangt dit lot nu ook een van de twee herders van Joe Biden boven het hoofd? De 12-jarige Champ doet geen vlieg kwaad. Maar de driejarige Major (genoemd naar Bidens overleden zoon Beau, die als majoor diende in het leger) is nu in opspraak omdat hij enige weken geleden een agent van de geheime dienst heeft gebeten. Het optreden van de ‘first dogs’ wordt in de VS nauwlettend gadegeslagen. Zij zijn volgens de woordvoerster van het Witte Huis immers „leden van de presidentiële familie”.

Major heeft inmiddels in Delaware, waar de Bidens vandaan komen, een extra gehoorzaamheidstraining ondergaan. Punt van bespreking is of het aan Majors achtergrond ligt: hij werd geadopteerd uit een asiel, hij is een rescue dog. De huis-historicus van het Presidential Pet Museum, Andrew Hager, zei eerder dit jaar tegen de BBC dat het feit dat de Bidens zich ontfermd hebben over een asielhond „laat zien wie we zijn als volk”. De mensen van het asiel hebben trouwens meteen ontkend dat Majors gedrag iets met die achtergrond te maken heeft.

Maar vorige week was het weer raak: nu beet Major een tuinman in de hand. Overigens spreekt het Witte Huis van ‘nipping’, zeg maar: ‘happen’. Zoals elk hondenbaasje verdedigde Biden Major met een doet-ie- anders-nooit-redenering. Om elke hoek in het Witte Huis staat een vreemde, zei de president, en als die beweegt, dan wil de hond zijn baas beschermen. „Maar het is een lieve hond en 85 procent van de Witte Huis-medewerkers zijn dol op hem.”

Maar de geschiedenis leert dat als Major nog even doorbijt, hij net als Pete en de eerste Major het Witte Huis uitgezet zal worden. Wat zal dat zeggen over ‘wie de Amerikanen zijn als volk’?