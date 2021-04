Cyber Security Raad wil 833 miljoen euro voor verbetering digitale veiligheid

De Cyber Security Raad (CSR) waarschuwt dat de digitale veiligheid in Nederland onder druk staat en adviseert het nieuwe kabinet 833 miljoen euro te investeren om de cyberweerbaarheid te vergroten. Het adviesorgaan stelt in een dinsdag verschenen rapport dat de „cybercriminaliteit in Nederland steeds verder toeneemt” en dat „de georganiseerde misdaad en statelijke actoren een permanente dreiging vormen.” Als recente voorbeelden noemt de CSR het datalek bij de GGD, de aanval op de Universiteit van Maastricht en de kwetsbaarheid van Citrix.

De CSR wijst in het adviesrapport ‘Integrale aanpak Cyberweerbaarheid‘ ook op de groeiende afhankelijkheid van grote buitenlandse marktpartijen. „Hierdoor kunnen we niet altijd garanderen dat wij de enigen zijn met toegang tot onze vitale systemen en data.”

Meer samenwerking en informatiedeling

Om de cyberveiligheid te verbeteren moet er volgens de CSR meer samengewerkt worden tussen overheid en bedrijfsleven en sneller informatie worden gedeeld bij hacks. „Een van de belangrijkste instrumenten om de cyberweerbaarheid van organisaties en burgers te verhogen, is hen snel te informeren wanneer hun IT-systemen kwetsbaarheden vertonen of gehackt zijn”, schrijft het adviesorgaan. „De infrastructuur hiervoor moet snel worden verbeterd.”

Volgens de CSR moet het nieuwe kabinet direct een ministeriële onderraad digitale zaken inrichten voor het verbeteren van de cyberweerbaarheid en de digitale autonomie waarin alle betrokken ministers samenwerken. Dat is effectiever dan een specifieke minister voor Digitale Zaken, vinden de deskundigen. Ook de top van het kabinet moet zich van de adviesraad (meer) met de digitale veiligheid bemoeien: „de cyberweerbaarheid van ons land moet chefsache zijn.”

Om alle verbeteringen van de ICT-veiligheid mogelijk te maken is een bedrag van 833 miljoen euro nodig bovenop de huidige uitgaven en budgetten voor cyberweerbaarheid, concludeert de CSR. Het is in formatietijd gebruikelijk dat adviesorganen en lobbyclubs pleiten voor meer geld in hun sector.