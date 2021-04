58-jarige man aangehouden voor diefstal Van Gogh, Frans Hals

De politie heeft dinsdag een 58-jarige man uit Baarn aangehouden in verband met de roof van kostbare schilderijen van Vincent van Gogh en Frans Hals. Het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Van Gogh (1884), verdween vorig jaar maart uit het museum Singer in Laren. ‘Twee lachende jongens met bierkruik’ van Hals (1626-1627) werd eind augustus meegenomen uit museum Het Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. De schilderijen zijn nog niet teruggevonden.

Het doek van Van Gogh, waarvan de waarde wordt vastgesteld op ongeveer anderhalf miljoen euro , werd in de nacht van 29 op 30 maart 2020 uit het Larense museum ontvreemd. Om toegang te krijgen tot de ruimte is daarbij de glazen voordeur geforceerd. In een poging de dader(s) op te sporen werd de roof enkele maanden later behandeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daarop kwamen tientallen tips, maar dit leidde tot dinsdag niet tot een aanhouding.

Afgelopen zomer, op 26 augustus, werd het schilderij van Hals (geschatte waarde zeker 15 miljoen euro) gestolen uit het museum in Leerdam. Ook deze roof gebeurde ’s nachts nadat een deur was geforceerd. Dat doek was al eerder uit het Hofje van Mevrouw van Aerden gestolen. Het verdween al eens in 1988, toen was het drie jaar zoek. Ook in 2011 werd het schilderij meegenomen; toen werd het na zes maanden teruggevonden.

Criminele circuit

Het Singer had het doek ten tijde van de diefstal in bruikleen van het Groninger Museum. Vertegenwoordigers van beide musea zeiden dinsdag tegen persbureau ANP blij te zijn dat de politie een verdachte heeft aangehouden.

Een woordvoerder van het museum in Laren hoopt dat de arrestatie resulteert in de vondst van het verdwenen schilderij. Foto’s van het doek circuleerden vorig jaar juni in het criminele circuit, met als doel om deze te verkopen. Experts zeiden destijds dat het niet om een vervalsing ging. Het schilderij leek op de beelden één nieuwe kras te hebben en verder onbeschadigd te zijn gebleven. Museum Het Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam, waar het werk van Frans Hals werd gestolen, heeft nog niet op de aanhouding gereageerd.