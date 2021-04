Winters weer en windstoten leiden tot problemen, met name aan de kust

Het winterse weer en de harde wind zorgen op meerdere plekken in het land voor problemen, met name aan de kust. Op beelden die op Twitter worden gedeeld, is te zien hoe bussen en auto’s over een overstroomde dam op Schiermonnikoog rijden om de veerpont naar Lauwersoog te bereiken. Ook de veerboothaven van Holwerd in Friesland liep onder met het door de wind hoog opgestuwde water, aldus persbureau ANP. Passagiers en auto’s konden ook daar alleen met moeite de boot of de kade bereiken.

Op het strand tussen Castricum en Wijk aan Zee in Noord-Holland verwoestten de wind en zee strandhutten, blijkt uit videobeelden van de NOS. Ook zouden strandhuisjes schade hebben opgelopen ondanks door eigenaren getroffen voorzorgsmaatregelen. Een strandpaviljoen in aanbouw is grotendeels weggespoeld, aldus de NOS.

In de Keuken Kampioen Divisie werd de wedstrijd tussen Roda JC en Almere City bij een 0-0 stand in de 67ste minuut gestaakt. In Kerkrade viel zoveel sneeuw dat de lijnen op het veld niet meer zichtbaar waren, waarop de wedstrijd eerst even stilgelegd werd en toen gestaakt. Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd wordt ingehaald.

Eerder op maandag kondigde het KNMI voor het hele land code geel af vanwege zware windstoten, die in het noorden en het westen snelheden kunnen halen tot 100 kilometer per uur. Het was een van de koudste paasdagen ooit, blijkt uit cijfers van Weeronline en het KNMI. In De Bilt werd het vandaag niet warmer dan 5 graden Celsius. Ook dinsdag blijft het koud en kan het gaan sneeuwen, de dagen daarna wordt het weer iets warmer.