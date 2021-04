Vjosa Osmani verkozen tot nieuwe president Kosovo

Het parlement van Kosovo heeft Vjosa Osmani zondag verkozen tot nieuwe president. De 38-jarige oud-parlementsvoorzitter kreeg 71 stemmen, een ruime meerderheid. Het Kosovaarse parlement telt 120 zetels, waarvan 82 afgevaardigden aanwezig waren bij de stemming. Osmani is het tweede vrouwelijke staatshoofd sinds de onafhankelijkheid van het land in 2008. Ze mag het ambt de komende vijf jaar bekleden.

Osmani volgt de vorig jaar afgetreden Hashim Thaçi op. Hij stapte op vanwege zijn vervolging door het Kosovotribunaal in Den Haag. Daar is de 52-jarige oud-president aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren negentig. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. Thaçi wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor zo’n honderd moorden en gedwongen verdwijningen.

Osmani nam de taken van Thaçi al tijdelijk waar na zijn vertrek in november, als voorzitter van het parlement. Osmani was tot afgelopen zomer vicepresident van het liberaal-conservatieve LDK, maar verliet de partij na een intern conflict. Voor de parlementsverkiezingen in februari stapte ze over naar de linkse populistische partij Vetëvendosje. Deze partij won de verkiezingen overtuigend met bijna 48 procent van de stemmen.