Ruim 1.800 gevangenen ontsnapt bij massale uitbraak Nigeria

Bij een aanval op een gevangenis in Nigeria zijn zeker 1.800 gevangenen ontsnapt. Dat schrijft de BBC. Tijdens de aanval, die plaatsvond in de stad Owerri in het zuiden van het land, gebruikten gewapende mannen onder anderen explosieven om het complex te bestormen.

De aanval begon op maandagmorgen lokale tijd, toen zwaarbewapende mannen in pick-uptrucks de gevangenis omsingelden en in vuurgevecht raakten met de bewakers. Volgens de politie in de staat Imo, waar de stad Owerri ligt, hadden de aanvallers onder anderen raketgranaten en machinegeweren. Ook op andere plekken in Owerri vonden aanvallen op overheidsgebouwen plaats.

Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen bij de aanval. In enkele steden nabij Owerri is vanwege de ontsnapping de avondklok uitgeroepen. In een eerste reactie noemde Nigeriaanse president Muhammadu Buhari de aanval op de gevangenis „een daad van terrorisme”.

Separatistisch geweld

Volgens autoriteiten zijn groeperingen die zich willen afscheiden van Nigeria verantwoordelijk. In de staat Imo vindt vaker separatistisch geweld plaats van christelijke groeperingen, die een onafhankelijke staat willen. Met name in de afgelopen zes jaar is dat geweld weer opgelaaid, met name geleid door jongeren die zich ongelijk behandeld voelen door de Nigeriaanse regering.

Eind jaren zestig vond in het zuiden van Nigeria de Biafra-oorlog plaats, om de republiek Biafra, zoals het gebied was gedoopt door het christelijke Igbo-volk. Federale, overwegend islamitische troepen heroverden de regio vervolgens met een bloedig offensief. Tijdens het conflict kwamen naar schatting miljoenen mensen om het leven, mede door zware economische sancties van de federale regering.