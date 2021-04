‘Rol van verkenner moet strakker, maar niet té’

Alles lag open voor Gerdi Verbeet toen ze in 2012 als Kamervoorzitter de eerste formatie zónder majesteit moest vormgeven. Niet langer zou de kroon een informateur aanstellen; de Tweede Kamer had met een simpele wijziging van het reglement van orde die bevoegdheid naar zich toegetrokken. „Maar er was eigenlijk niets geregeld over de uitvoering”, herinnert Verbeet zich. Het enige wat wél vastlag was dat de Kamer uiterlijk acht dagen na installatie een informateur moest aanwijzen.

„Daar konden we eigenlijk niet op wachten”, zegt Verbeet. „We zaten midden in een grote economische crisis. Alle fracties vonden dat we niet veel tijd konden verknoeien.” Ze belde al voor de verkiezingen met alle partijen en sprak af dat ze elkaar de dag na de verkiezingen zouden treffen in de Kamer. De dag na de verkiezingen belde ze nogmaals om de afspraak te bevestigen.

Voor VVD-lijsttrekker Mark Rutte, die de grootste was geworden, had ze nog een andere boodschap: „Jij moet daar met een voorstel komen over de stappen die we in die eerste acht dagen moeten gaan zetten.” Hij kwam met de ‘verkenner’ aan, een nieuwe rol die nog voordat de formatie écht kon beginnen moest inventariseren wat de mogelijkheden waren. Het was toen een improvisatie. Het is nu gewoonte.

Staatsrechtelijk niemandsland

Maar dit jaar mislukte de verkenning en is er, drie weken na de verkiezingen, niet het minste zicht op een kansrijke formatiepoging. De verkenning blijkt een staatsrechtelijk niemandsland waarin de Kamer worstelt met haar rol als opdrachtgever, speler en scheidsrechter tegelijk. De roep om een duidelijkere taakomschrijving van de ‘verkenner’ neemt toe. Kunnen duidelijkere regels het proces verbeteren?

„Er is een weeffout ontstaan”, zegt Boris van der Ham, initiatiefnemer van de reglementswijziging waarmee de Kamer de regie kreeg in de formatie. „Dat werkt in de praktijk goed. Maar de innovatie van de verkenner is pas ná ons voorstel geïntroduceerd en is nooit omschreven.” Partijen die nu terugverlangen naar de rol van de koning zien over het hoofd dat het in 2012 en 2017 wel goed ging, zegt hij. „De fout zit niet in de rol van de Kamer an sich, maar in het ontbreken van codificatie van de verkenner.” De verkenner is daarmee een staatsrechtelijk spook geworden.

In de praktijk ligt het initiatief na verkiezingen bij de grootste partij(en) en de Kamervoorzitter. Hoe zij het invullen, hangt van individuele keuzes en toevalligheden aan elkaar. Dit jaar liet Kamervoorzitter Khadija Arib het initiatief aan de grootste partijen, die met een innovatie kwamen: twee verkenners, die bovendien zelf nog politiek actief waren – fractieleider in de Eerste Kamer Annemarie Jorritsma (VVD) en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). Ze werden de middag na de verkiezingen formeel aangewezen door alle zeventien fractieleiders, in een door Arib bijeengeroepen vergadering.

„Het aanstellen van twee verkenners was de eerste fout”, zegt VVD’er Henk Kamp, in 2012 de eerste verkenner. „Dat bracht de verkenning in de onderhandelingssfeer. Verkennen is iets anders dan onderhandelen. De tweede fout was dat direct gedetailleerd werd ingegaan op de inhoudelijke wensen van de partijen. Nu vervaagde het verschil tussen verkenning en informatie en dat is nog steeds het geval. De Kamer zegt nu een informateur te willen die gaat verkennen.”

Verkenner Edith Schippers biedt haar verslag aan over de verkennende gesprekken in 2017. Foto Phil Nijhuis/ANP

In het staatsrechtelijke niemandsland van de verkenning kan het dus alle kanten op, kan elke verkenner zijn rol zelf invullen. De Kamer worstelde daar vorige week mee, bijvoorbeeld over de vraag of aan de verkenningstafel wel over benoemingen van politici gesproken mocht worden. De onduidelijkheid verleidde partijen ertoe de rol van verkenner beter vast te willen leggen. Ook oud-Kamervoorzitter Verbeet zegt dat er meer duidelijkheid moet komen „over de opdracht en het profiel van de verkenner”. „Dat is niet geregeld in de formatie nieuwe stijl, en staat ook niet in het staatsrecht beschreven.”

Meer regels voor de kabinetsverkenning – staatsrechtgeleerde Joop van den Berg huivert ervan. „Dat is de typische reflex van de Kamer. Er is een risico, dús moet er een regel komen.” Hij vindt maar één nieuwe regel noodzakelijk: „Dat de verkenner verantwoording aflegt aan de Kamer. Daar ligt niets over vast. Ollongren en Jorritsma namen dit keer individuele verantwoordelijkheid, maar hadden tegen de Kamer ook kunnen zeggen dat ze enkel een rapport zouden schrijven.”

Spel zonder spelregels

De verkennersrol te strak vastleggen gaat in tegen de realiteit dat de formatie een „spel zonder spelregels” is, zoals oud-onderhandelaar en PvdA’er Ed van Thijn ooit schreef. Hoe de formatie verloopt, welke vormen van formatie wenselijk zijn of niet, hangt helemaal af van de verkiezingsuitslag. Van den Berg denkt dat juist een gebrek aan regels onderhandelaars disciplineert en aan vertrouwen laat werken: „Het is een hard spel om de macht, als je dat in regels vangt is het gevolg dat mensen de regels gaan manipuleren. Het gebrek aan regels heeft namelijk één voordeel: dat iedereen denkt dat ze fatsoenlijk moeten blijven aan tafel.”

Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) krijgen in de Stadhouderskamer, uit handen van Kamervoorzitter Khadija Arib, de opdracht om als verkenners aan de slag te gaan. Foto Bart Maat/ANP

Soms is er bovendien misschien zelfs geen verkenning nodig, zoals toen in 2012 VVD en PvdA al in de verkiezingsnacht uitspraken met elkaar te willen gaan regeren. Op aandringen van Verbeet kwam er alsnog een verkenner, Henk Kamp, die bevestigde wat iedereen al wist: dat de twee verkiezingswinnaars een coalitie moesten gaan formeren. Toch kan ook dan een verkenner nuttig zijn. Alle fractieleiders krijgen de kans zich uit te spreken, waardoor duidelijk wordt hoe breed die voor de hand liggende oplossing wordt gesteund.

De Kamer valt nu terug op de enige geschreven regel: dat een informateur moet worden aangesteld. Ditmaal willen Kamerleden iemand met ervaring en afstand van de politiek, als een koning zonder kroon.

Informateur Komt het formatieproces deze week alsnog op gang? Dinsdag om 11.00 uur ontvangt Kamervoorzitter Khadija Arib alle zeventien fractievoorzitters om te praten over het profiel van de informateur die het vertrouwen in het formatieproces en tussen de fractievoorzitters moet gaan herstellen. De Kamer gaf vorige week aan dat de vier verkenners tot nu toe – de laatste twee traden vrijdag terug – te dicht op de partijen staan en wil daarom iemand „met grotere afstand tot de actuele politiek”, aldus een breed aangenomen motie. Dinsdag wordt onder leiding van Arib besproken wat dit concreet betekent en, vooral, wie er geschikt zou zijn voor deze rol. Vervolgens kan er ook nog een debat plaatsvinden waarbij de Tweede Kamer de informateur formeel aanwijst. Extra complicerende factoris dat woensdag ook een nieuwe Kamervoorzitter gekozen moet worden. Om 10.15 uur begint hier een debat over, met aansluitend een stemming. Arib (PvdA) wil verder, zo heeft ze al duidelijk gemaakt. Maandag werd bekend dat Martin Bosma (PVV) zich ook kandideert. Nieuwe kandidaten kunnen zich tot dinsdag 10.00 uur aanmelden. Bosma verwijt Arib het „lammetje van het kabinet” te zijn geweest en vindt dat er een voorzitter moet komen die meer „dualisme” aanwakkert. Arib is voorzitter sinds 2016, toen ze bij een tussentijdse verkiezing voor het Kamervoorzitterschap Ton Elias (VVD) versloeg in de laatste ronde. Bosma was destijds ook kandidaat. In 2017 werd Arib weer gekozen. Toen was ze de enige kandidaat.