Pop en vos

Poppendokter. Een woord dat meer dan de helft van Nederland nooit hardop zal uitspreken. Terwijl dat juist zo mooi is. Met twee mollige O’s, het absurde, het troostende, en de ritmische lettergrepen.

Twee keer per jaar kreeg ik een zoen van mijn liefdevolle ouders. Op Nieuwjaarsdag en op mijn verjaardag. Op mijn zevende verjaardag kreeg ik ook de door mij zo begeerde pop.

De ‘schildpad’-pop uit de jaren vijftig was keihard en koud. De ogen waren doorgaans blauw en bij het gebeeldhouwde, meestal blonde haar, zat geen haar verkeerd. Ze komen uit Duitsland en bij de ‘echte’ staat er een kleine Schildkröt op hun rug. Nog altijd worden ze verzameld en geruild en hebben liefhebbers er grote bedragen voor over. Maar dat wist ik toen niet. Kroelen zat er niet in met deze pop. Ze nam je warmte niet over en ze bleef je maar aanstaren met die koude ogen. Ik hield vooral van haar garderobe, die was enorm uitgebreid. Mijn moeder naaide zich suf en maakte de mooiste kleertjes. Van een dirndl tot een cocktailjurk, een korte broek met rugzakje en een bruidsjapon. Er werd in haar eentje heel wat af getrouwd.

Koopwaar op de Poppen-, Beren- en Poppenhuizenbeurs in Noordwijkerhout. Foto Erik van ’t Woud/ ANP

Het enige wat ik deed met de pop was aankleden en uitkleden, de pop had nooit rust. Tot het misging. Opeens hing er een arm los aan een miezerig koortje. Mijn moeder, murw van dat gejank van mij, zei: „We gaan naar de stad, naar de poppendokter.” Een magisch woord dat ik toen voor de eerste keer hoorde.

De poppendokter droeg een bril, een witte jas en een stethoscoop. Hij luisterde naar het hart van de pop en vroeg haar of ze haar tong wilde laten zien. „Daar heeft ze geen zin in”, zei hij tegen mij. Hij trok laden open met daarin allerlei soorten armen, benen, ogen en haren. Hij zocht even en haalde een perfecte arm uit de lade, die precies in de kom van de pop paste. „Kom over een week maar terug”, zei hij, „dan is ze beter.” Een week lang kon ik over niets anders meer praten. Bij nader inzien was het letterlijk de maakbare samenleving.

Jaren daarna werd ik voor de lunch uitgenodigd door een toen bekend schrijver, die over zichzelf zei dat hij auteur was. Bij zo iemand moest je er ravissant en als vrouw van de wereld uitzien. Op de rommelmarkt vond ik een echte vos, die ik om mijn hals kon draperen. Het was jaren zestig. Alles mocht, alles was love and peace.

Maar wat een ramp. De vos had nog maar één bruin oog, zag ik later. Uit de krochten van mijn geheugen kwam een lade met ogen tevoorschijn. De poppendokter! Hij was er nog. Zijn zoon had de winkel overgenomen. Geen witte jas, maar een stofjas. Helaas, de bruine ogen waren uitverkocht. Geen nood, hij wist meteen een oplossing. Binnen een minuut naaide hij een blauw oog op de plek van het verdwenen oog.

Gelukkig was het koud op de dag van de afspraak. Even voelde ik me koningin Wilhelmina maar dat drukte ik gauw weg. De auteur deed de deur open. Hij droeg een rode choker en stond drie treden hoger. „Zo ben je daar, met je vosje”, zei hij met enige minachting. Ik voelde een vulkaandrift opkomen, maar ik hield me in. We zaten net tegenover elkaar aan tafel toen hij zei: „Wat zie ik nu, heeft die vos van jou twee verschillende ogen?” Ik zei nonchalant: „Jazeker, dat komt voor in de natuur, net als bij mensen. Je weet toch wel wat dat betekent in de Franse literatuur?” Ik verzon het ter plekke.

Er volgde een lange stilte. Waarna hij zei: „Natuurlijk weet ik dat, ik ben niet voor niets een gerenommeerd auteur.”