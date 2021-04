Navalny heeft koorts in strafkamp, overgebracht naar medische afdeling

De Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny is maandag met luchtwegproblemen en koorts overgebracht naar de ziekenboeg van zijn strafkamp in Pokrov. Dat bevestigen de autoriteiten van de gevangenis maandagavond tegenover de Russische krant Izvestia. Eerder op zondag schreef het team achter Navalany op Instagram dat hij koorts heeft en kortademig is, maar desondanks zijn hongerstaking doorzet.

Drie van de vijftien medegevangenen op Navalny’s afdeling zouden de afgelopen tijd gediagnosticeerd zijn met tuberculose. Navalny heeft nu ook een zware hoest ontwikkeld en had op maandagmiddag 38,1 graden koorts. „Het kan niemand wat schelen, de bazen zijn alleen maar bezig met het verbergen van dit probleem in de statistieken”, schrijft het team van de oppositiepoliticus. De gevangenis ontkent in Izvestia dat sprake is van een tuberculose-uitbraak.

‘Voorbeeldige gevangenis’

Dat Navalny nu is overgebracht naar de ziekenboeg is voor zijn aanhang geen geruststelling. Zijn team schrijft „een specialist” te willen, omdat „gevangenisartsen net zo betrouwbaar zijn als de staatstelevisie.” Afgelopen weekend werd in de Russische staatsmedia bericht over hoe degelijk de omstandigheden zijn in het strafkamp in Pokrov. Het zou een voorbeeldige gevangenis zijn. „Er staat geen waar woord in die reportages. Noch in de grote lijnen, noch in de kleine details”, reageerde Navalny.

„Amnesty gaat dubbel inzetten op de campagne voor gespecialiseerde medische zorg en de onmiddellijke vrijlating van Aleksej Navalny”, schrijft de secretaris-generaal van mensenrechtenorganisatie Amnesty International Agnes Callamard maandag. „Ik heb [president] Vladimir Poetin geschreven.”

De Kremlincriticus werd in januari gearresteerd bij zijn terugkomst in Rusland omdat hij niet had voldaan aan de meldplicht van een voorwaardelijke gevangenisstraf. Navalny kon zich niet melden omdat hij in coma lag in Duitsland doordat de Russische veiligheidsdienst hem had vergiftigd met zenuwgif Novitsjok. In februari werd hij veroordeeld tot 2,5 jaar strafkamp. Navalny is sinds 31 maart in hongerstaking en stelt dat hem medische zorg wordt geweigerd. Hij klaagt al meerdere weken over hevige pijn aan zijn rug en benen.