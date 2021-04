Na tien jaar is Annemiek van Vleuten opnieuw de beste in Vlaanderen

Tien jaar had ze er op moeten wachten, maar afgelopen zondag was het dan eindelijk zover: Annemiek van Vleuten (38) won voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Vlaanderen.

Haar ontsnapping tijdens de koers leek een hopeloze onderneming voor de Nederlandse wielrenster die in 2019 in Yorkshire – na twee wereldtitels tijdrijden (2017 en 2018) – voor het eerst wereldkampioen op de weg werd. Maar Van Vleuten realiseerde zich dat alleen een solo haar aan de winst in ‘Vlaanderens Mooiste’ kon helpen. Na de Paterberg volgden dertien eenzame kilometers, met zeven rensters in de achtervolging. „Ik heb de kilometers afgeteld. Ik was zo kapot”, vertelde ze na haar overwinning in de tv-studio van Sporza.

Monumentale klassieker

Van Vleuten won dit jaar al Dwars door Vlaanderen, maar op een (tweede) zege in een monumentale klassieker als de Ronde van Vlaanderen had ze al „zo veel jaren” gehoopt. „Eindelijk viel het allemaal op zijn plek.” Met haar ploeg Movistar was ze al vroeg gaan koersen en eigenlijk wilde ze op de Kanarieberg al weg rijden. „Maar ik had de wind op kop. Dat ging niet goed. Daarna vielen ook andere rensters aan. Het werd een mooie koers, iedereen wilde.”

Op de relatief korte klim van de Paterberg wist Van Vleuten, die eigenlijk van langere hellingen houdt, dat het moest gebeuren. „Op de Oude Kwaremont heb ik me ingehouden. Ik moest wachten.” Wat daarna volgde was in feite een individuele tijdrit. „Ik moest uit het zicht zien te raken”, aldus Van Vleuten. En daarin slaagde ze, met als resultaat dat ze solo over de finish in Oudenaarde kwam, met 26 seconden voorsprong op de Duitse Lisa Brennauer.

Hoogtestage

Daarmee was het harde werk tijdens de hoogtestage op Tenerife, waar ze tot vorig weekeinde trainde, beloond. „Ik ben er naartoe gegaan met als doel hier en in de Ardense klassiekers goed te zijn.” Van Vleuten noemde haar overwinning „extra speciaal” omdat de Spaanse ploeg Movistar, waarvoor ze sinds dit jaar rijdt, niet eerder zo’n klassieker heeft gewonnen. „Dit gaan we vieren. Het geeft me zo veel energie om voor een nieuwe ploeg te rijden. Ik ben supertrots.”

Even moest Van Vleuten zondag nog vrezen voor haar overwinning. Op tv-beelden die op sociale media opdoken was te zien dat ze een drinkbus weggooide buiten de zones waar dat is toegestaan. De Zwitser Michael Schär werd eerder bij de mannen uit koers genomen na hetzelfde vergrijp. Van Vleuten zei dat ze haar bidons telkens had weggegooid als ze een verzorger van haar ploeg naast de weg zag staan. „Ik dacht na de Kanarieberg ook dat er iemand van mijn ploeg stond. Ik zie nu dat dat niet zo is”, zei ze na het zien van de beelden geschrokken. Maar de jury had inmiddels besloten dat er geen sprake van een overtreding zou zijn geweest.

Geen diskwalificatie, en dus kon Van Vleuten met haar nieuwe ploeg gaan feestvieren.