KNMI geeft code geel af vanwege verwachte windstoten

Het KNMI heeft voor maandagavond in het hele land code geel afgegeven vanwege de kans op zware windstoten. Met deze weercode roept het instituut op om alert te zijn op gevaarlijke weersituaties, vooral onderweg.

Met name in het noorden en het westen gaat het vanaf het einde van de middag hard waaien, met windstoten tot 100 kilometer per uur. Verschillende afvaarten tussen Vlieland en Terschelling en het vasteland zijn geschrapt vanwege de wind, die de komende nacht weer wat afneemt.

Verder heeft het deze Tweede Paasdag gesneeuwd en gehageld op verschillende plekken in Nederland. Hierdoor kunnen de wegen maandagavond glad zijn, zo waarschuwt het KNMI. De winterse buien begonnen in het noorden en hebben inmiddels het zuiden van het land bereikt.