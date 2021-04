Inspectie: situatie in jeugdpsychiatrie is onhoudbaar

De situatie in de jeugdpsychiatrie in ggz-instellingen is momenteel „heel ernstig”, met name voor zeer hulpbehoevende kinderen. Dat zegt Korrie Louwes, hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, maandagavond tegen Nieuwsuur. De inspectie heeft twintig instellingen voor jeugd-ggz onderzocht. „Het is noodzakelijk dat er nu snel wat gebeurt”, zegt Louwes.

Kinderen ouder dan twaalf met complexe problemen zoals eetstoornissen, depressie en suïcidaliteit krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, aldus de inspectie. De wachttijden kunnen tot een jaar oplopen en er staan momenteel duizenden kinderen op de wachtlijsten. Voor een deel bestonden deze problemen al, maar ze zijn verergerd door de coronacrisis. „Corona heeft de problematiek die er al was voor de jeugd-ggz verder vergroot, verdiept en verscherpt”, zegt Louwes tegen Nieuwsuur.

Al maanden is duidelijk dat er te weinig behandelplekken zijn voor kinderen met ernstige psychiatrische problemen. Ze worden daarom vaak afgewezen bij de hulpverlening. Zelfs de spoedpoli’s zitten regelmatig vol. De koepelorganisatie van de Nederlandse ggz-instellingen trok begin maart al aan de bel en zei dat er te weinig gekwalificeerd personeel is en er veel problemen zijn met de financiering van de zorg.

