Hockeysters Den Bosch winnen eerste editie Euro Hockey League

De hockeysters van Den Bosch hebben zondag de eerste editie van de Euro Hockey League (EHL) gewonnen. De Bosschenaren wonnen de finale van de belangrijkste Europese prijs voor clubs met 5-0 van het Spaanse Club Campo de Madrid. Bij de mannen wonnen de hockeyers van Bloemendaal eerder op de dag voor de vierde keer op rij de titel. In het mannenhockey was het dit jaar de dertiende editie van de EHL.

Bij de hockeysters van Den Bosch scoorde international Frédérique Matla in het lege Wagener Stadion in Amstelveen drie keer. Het is het team van scheidend coach Raoul Ehren, die de club aan het einde van dit seizoen na twaalf jaar verlaat. Hij vervolgt zijn carrière als bondscoach van de Belgische hockeysters.

Den Bosch bereikte met enige moeite de finale door zaterdag pas na shoot-outs te winnen van rivaal Amsterdam, maar in de finale was de ploeg duidelijk beter dan de tegenstander. Lidewij Welten opende de score na achttien minuten met een fraai backhandschot. Na een klein half uur maakte Matla er uit een strafcorner 2-0 van, waarna ze ook het derde doelpunt maakte. Maartje Krekelaar scoorde de 4-0, waarna Matla ook de laatste goal scoorde.

Bloemendaal - Atletic Terrassa

De mannen uit Bloemendaal troffen in hun finale eveneens een Spaanse club: Atletic Terrassa. Al na vijf minuten stond het 2-0 voor de ploeg van coach Rick Matthijssen. Bloemendaal versloeg Atletic Terrassa uiteindelijk met 5-2.

Het is al de vierde keer dat de hoofdklasser uit Noord-Holland de belangrijkste Europese clubprijs verovert. Bloemendaal won de EHL eerder in 2009, 2013 en 2018. Vorig jaar ging het Europese clubtoernooi niet door vanwege de coronapandemie.(ANP)