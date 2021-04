Groep buitenlanders vervolgd voor naaktshoot op balkon in Dubai

De autoriteiten in Dubai hebben een groep buitenlanders die op klaarlichte dag een naaktfotoshoot hield op een balkon, gearresteerd vanwege „openbare losbandigheid”. De politie van het emiraat meldt de aanhoudingen op Twitter en waarschuwt tegen „zulke onaanvaardbare gedragingen die niet stroken met de waarden en ethiek” van de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onderdeel van is. Het Openbaar Ministerie in Dubai vervolgt de groep.

Aanleiding voor de arrestaties was een video van de fotoshoot die sinds zaterdag rondgaat op sociale media. Daarop zijn zeker zeventien naakte vrouwen te zien die poseren op een balkon van een wolkenkrabber. Volgens het Russisch staatsmedium RIA zijn in totaal veertig betrokkenen gearresteerd, onder wie een of meer Russen. Volgens de BBC kwamen achttien van de vrouwen uit Oekraïne.

De mogelijke straffen voor de shoot zijn niet mals. Onder de wetten van de Verenigde Arabische Emiraten kunnen de modellen een maximumstraf van zes maanden gevangenis en een boete van omgerekend ruim 1.150 euro krijgen. De organisator van de fotoshoot hangt mogelijk zelfs anderhalf jaar celstraf boven het hoofd, en een boete van iets meer dan 11.500 euro. Alleen al het delen van pornografisch materiaal is in Dubai strafbaar.

De wetgeving van Dubai, die gebaseerd is op de sharia, geldt evenzeer voor toeristen. Dit leidde eerder al tot zaken die de wereldpers haalden. Zo werden in 2017 een Britse vrouw en Pakistaanse man veroordeeld tot een jaar celstraf omdat zij seks hadden zonder getrouwd te zijn. De vrouw had zich bij de politie gemeld omdat de man dreigende berichtjes stuurde, waarop beiden werden vervolgd.