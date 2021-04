in

‘Ondernemen zit me in het bloed. Mijn ooms richtten in 1957 Hempenius Transport op. Een mooi bedrijf, maar de branche vond ik maar een saaie boel. Sport vond ik veel interessanter, dus ben ik op mijn negentiende begonnen als franchisenemer van Sport-Inn in Harderwijk en ben ik uiteindelijk op mijn 23ste naar de VS vertrokken. Eerst naar Florida, later richting Los Angeles.

„Daar ben ik in de mode beland. Ik heb met een compagnon drie herenmodezaken gehad, qua stijl vergelijkbaar met wat je in Amsterdam in de P.C. Hooftstraat zou vinden. Ik houd van de kledingstijl van honderd jaar geleden, toen je in een mooi pak met stropdas en gepoetste Italiaanse schoenen op pad ging. Op de golfbaan word ik ‘de golf dandy’ genoemd. Ik doe het graag anders dan anderen.

„In Amerika kwam ik in aanraking met het golfen. De sport wordt over het algemeen heel technisch onderwezen. Dat maakt die lessen frustrerend, je hoort telkens wat je niet kunt. Daarom heb ik een filosofie ontwikkeld waarin het meer draait om gevoel en instinct. Ik geef dan ook geen golflessen, ik noem het ‘flow-creatie’. Sinds ik terug in Nederland ben, vanaf 2010, is dat mijn baan. Van woensdag tot en met zondag ben ik te vinden op de golfbaan Sint Nyk in Friesland – de provincie waar ik geboren ben. Maandag en dinsdag is het weekend.”

uit

‘Of ik een autoliefhebber ben? Ik ben een autofanáát! Toen ik een zaak in Los Angeles had, was de Rodeo Drive om de hoek. Daar kon ik watertandend staan kijken naar wat er allemaal voorbijreed. Ik rijd sinds kort een Kia Sportage. Uitstekend vervoer, maar als het geld hier binnen zou stromen, zou ik een Maserati 450S uit 1957 kopen. Een geniale sportwagen waarvan het geluid van de motor alleen al opwindend is.

„Toen ik onlangs zestig werd, besloot ik iedere maand 11 procent van mijn inkomen te doneren aan het Foppe Fonds. Dat is het goede doel van Foppe de Haan dat kinderen met een beperking helpt weer te gaan sporten. Ik vind Foppe een Friese legende en zijn fonds is klein en charmant. Ik zou eenmalig een bedrag kunnen doneren, maar met zo’n maandelijkse gift toon je pas écht commitment.

„Ik heb een comfortabel leven: een mooi huis, een goede auto, mijn kleding krijg ik gesponsord. Ik heb een engel van een vrouw die ik elke elf dagen verwen met een bos bloemen. Ik heb ondertussen mijn thuis gevonden in Friesland, maar in Amerika pas ik wat beter. Wat ze daar zelfverzekerd noemen, is hier al snel too much. Maar ik laat me daar niet door tegenhouden. Ik zeg altijd: als de hordes hoger worden, moet je gewoon hoger springen.”

Netto-inkomen: 3.150 euro Lasten: hypotheek en g/w/l (765 euro), mobiel/internet/tv (150 euro), verzekeringen (115 euro), boodschappen en huishoudelijke uitgaven (400 euro), autokosten privé (350 euro), verzorging (50 euro), horeca (100 euro), goede doelen (Foppe Fonds, 385 euro), reizen (500 euro) Sparen: 335 euro Laatste grote uitgave: tweedehands Kia Sportage (11.950 euro)