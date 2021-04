Erdogan pakt ex-admiraals aan na kritiek op kanaal

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft een open brief van 103 admiraals buiten dienst bijzonder hoog opgenomen. De brief impliceert volgens hem een coup. Veertien admiraals zijn aangeklaagd om „samenzwering tegen de staatsveiligheid en de constitutionele orde”. Erdogan riep maandag zijn veiligheidskabinet bijeen over de kwestie.

In de brief mengen de admiraals zich in het debat over Kanal Istanbul, een geplande nieuwe waterweg tussen de Zwarte Zee en de Zee van Marmara, die de scheepvaart door de Bosporus moet verminderen. Hoewel de Turkse economie in zwaar weer verkeert, heeft Erdogan het „dwaze” miljardenproject onlangs nieuw leven ingeblazen. Parlementsvoorzitter Mustafa Sentop merkte vorige week op dat Erdogan zich eenzijdig uit het Verdrag van Montreux kan terugtrekken om het kanaal te realiseren.

Het Verdrag van Montreux werd in 1936 ondertekend door onder meer Turkije, de Sovjet-Unie, Engeland, Frankrijk en Griekenland. Het vormt in feite de basis voor de Turkse republiek, die de volledige controle kreeg over de Bosporus en de Dardanellen. Het garandeert de vrije doorgang van koopvaardijschepen in vredestijd en beperkt de toegang van militaire schepen tot de Zwarte Zee.

In hun brief noemen de admiraals het „zorgwekkend” om het verdrag ter discussie te stellen, aangezien het „de beste bescherming vormt voor de belangen van Turkije”. Ook verdedigen ze de seculiere grondslag van de republiek en bekritiseren ze een admiraal b.d. die onlangs een islamitische sekte bezocht in uniform. Een van de admiraals die zijn opgepakt vanwege de brief is Cen Gürdeniz, de geestelijk vader van ‘Blauw Vaderland’, een militaire doctrine die de basis vormt voor het Turkse machtsvertoon in de Middellandse Zee.

De regering plaatste de brief in het verlengde van eerdere militaire interventies in de politiek, hoewel de inhoud daar geen aanleiding toe gaf. Direct na publicatie kwamen het leger, de gendarme, en de politie met verklaringen van trouw aan de regering. Regeringsgezinde media veroordeelden de „coup-gerelateerde brief”.

Na de vergadering van het veiligheidskabinet noemde Erdogan de tegenstanders van Kanal Istanbul de vijanden van Atatürk, de stichter van de seculiere republiek. Hij zei geen plannen te hebben om het Verdrag van Montreux te schrappen. Vanwaar dan alle ophef? Erdogan lijkt de brief vooral aan te grijpen om de aandacht af te leiden van de economische crisis.