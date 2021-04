‘Deze mensen lopen normaal gesproken op de meubelboulevard’

„Het valt me meteen op als hier een nieuw soort mensen rondloopt”, zegt boswachter Luc Hoogenstein. „Die lopen op een andere manier de natuur in.” Inderdaad had het duo dat net passeerde, twee alternatief geklede twintigers, niet de zelfverzekerde tred van de zestigers-met-wandelschoenen die hier normaal het beeld bepalen.

Ecoloog Hoogenstein, die zondag zijn rondje loopt door de ’s-Gravelandse buitenplaatsen, beschrijft graag het gedrag van de dieren hier. De schuwe koolmezen, de stressgevoelige reeën. Maar even graag beschrijft hij het gedrag van de mensen, die qua voorspelbaarheid niet voor de dieren onderdoen.

De meesten bewegen zich in een straal van twee kilometer rondom het bezoekerscentrum. Het gros komt niet verder dan tweehonderd meter. Ze drinken een koffie, zitten bij de speeltuin: even weg uit het leven van alledag.

Maar dan nog zijn er genoeg die wel de natuur in trekken en daar alles doen wat Natuurmonumenten verboden heeft: van de paden afgaan, honden los laten lopen, verpakkingen op de grond gooien.

Foto David van Dam

Blij met slechter paasweer

Sinds door corona de winkels, cafés en musea gesloten zijn, trekken mensen massaal naar de natuurgebieden. Volgens Natuurmonumenten was het in 2020 zo’n 30 procent drukker dan het jaar ervoor. Voor Eerste Paasdag vreesde de natuurorganisatie het ergste: hordes dagjesmensen die midden in het broedseizoen de natuur in banjeren, vaak zonder al te veel verstand van de regels. Luc Hoogenstein wijst op een klein geel bordje met de huisregels van het natuurgebied. Niet iedereen ziet dit bord, en daarom wéten ze niet wat ze fout doen.

Toch lijkt het met de drukte deze zondag wel mee te vallen. „Als het nou een mooie zonnige dag was geweest, dan kon je hier over de koppen lopen”, zegt Hoogenstein. „Dus eigenlijk zijn we wel blij met het wat slechtere paasweer.”

Als ecoloog van de beheereenheid Gooi en Vechtstreek houdt hij zich bezig met alle natuurgerelateerde zaken. De ene dag redt hij een eekhoorn, de volgende vergadert hij met Rijkswaterstaat. Voor de handhaving zijn er boa’s, maar bijvoorbeeld mensen met niet-aangelijnde honden roept hij zelf ook tot de orde. „Je hebt ook een soort educatieve rol natuurlijk.” Hij wijst naar een veld. „Ik zag hier vanochtend een paar hazen rondlopen. Hun jonkies liggen hier ergens in het gras. Als hier een hond komt, bijt-ie ze dood.”

Negen van de tien keer, zegt Hoogenstein, reageren mensen beleefd. „En heel soms krijg je gewoon een hele grote mond. Dan dreigen mensen met het opzeggen van hun lidmaatschap.” Hij verdenkt die mensen ervan dat ze helemaal geen lid zijn van Natuurmonumenten.

Foto David van Dam

Relaxen achter rood-wit lint

Hoogenstein houdt stil bij een hek met een rood-wit lint. Natuurmonumenten heeft delen van het gebied afgezet: daarachter kunnen de reeën ongestoord relaxen. „Ze zijn gewend aan een zekere mate van verstoring. Maar nu het zo druk is, weten ze soms van gekkigheid niet meer waar ze naartoe moeten.” Over de werking van het lint is hij zeer tevreden. „Rood-wit tape werkt heel erg goed.”

De dierenwereld zit óók in lockdown. Oorzaak: de vele wandelaars die coronavermaak zoeken in de Nederlandse natuurgebieden. Pas op hert, voor de hond

Hij wandelt verder en vertelt honderduit over dassenburchten. Dan rennen er ineens zeven reeën langs. Hoogenstein schrikt op. „Dat is een slecht teken! Dat ze hier overdag lopen.” In de verte loopt een groepje mensen richting de reeën, ze hebben een niet-aangelijnd hondje bij zich. Hoogenstein zet het op een drafje. „Hé!!”, roept hij. De mensen keren terug naar het pad, de hond wordt schielijk aangelijnd.

„Nu doen ze het hondje aan de lijn, zie je dat? Dit is gedrag wat je altijd ziet. Dan doen ze alsof hun neus bloedt.”

Hij spreekt ze aan: weten ze wel dat honden niet los mogen lopen? En dat er vaak reeën worden doodgebeten?

„Daar word je niet blij van”, zegt de hondeneigenaar begripvol.

Hoogenstein loopt verder, maar de reeën laten hem niet los. „Dat je reeën overdag ziet is een teken dat het te druk is in de natuur”, zegt hij. „Ze worden verstoord doordat mensen te dichtbij komen.”

Foto David van Dam

Paaseitjes verwijderen

Dan dient het volgende incident zich aan: in het kreupelhout loopt een gezin naar paaseitjes te zoeken. Normaal zou hij dit door de vingers zien, zegt Hoogenstein, maar hier bevindt zich een dassenburcht. Hij moet de mensen vragen hun eitjes te verwijderen. „Ja, stom van ons, niet aan gedacht”, zegt een van hen. De eitjes worden in ijltempo opgespoord, na een paar minuten zijn ze alle zestig gevonden.

Voor Luc Hoogenstein vallen alle puzzelstukjes nu op hun plek. „Als deze mensen al een tijdje bezig waren, zou het heel goed kunnen dat de reeën hier zaten”, zegt hij. „Daarom durfden ze ook deze kant niet op te rennen. Ik vroeg me al af waarom ze dat niet deden. Maar… dit is het.”

Even verderop treft Hoogenstein boa’s Erik de Haan en Jelle Kaptijn. Die vertellen dat er ergens een kreupele ree is gespot. Op zijn beurt vertelt Hoogenstein het hele verhaal over de reeën en de paaseitjes. „We hebben ook te maken met ander publiek hè”, zegt Erik de Haan. „Deze mensen lopen normaal gesproken op de meubelboulevard of ze zitten op een terrasje.’’

Dat er nu een ander type mensen op de natuur afkomt is ook iets positiefs, vertelt Hoogenstein op weg naar de uitgang. „Het is een hernieuwde kennismaking van mensen met de natuur.” Geen wonder, denkt hij, dat alle natuurorganisaties er afgelopen jaar meer leden bij kregen. „Mensen komen naar buiten, kijken om zich heen en verwonderen zich: wat fantastisch mooi hier.’’