Schenking aan het Rijksmuseum: Chinees tijdsbeeld op 13 meter zegels

‘Lian juan xi feng ren bi huang hua shou’ staat er op een van de stempels van Neerlands bekendste sinoloog, Robert van Gulik (1910–1967). Het betekent zoveel als ‘In de westelijke wind die de gordijnen optilt, ben ik fragieler dan de gele bloemen’. De vierzijdige zegel is een van de 54 objecten die het Rijksmuseum als schenking kreeg van zijn familie. Dit maakte het museum dinsdag bekend.

Robert van Gulik – ook de auteur van de Rechter Tie-mysteries over een Chinees ambtenaar uit de Tang-dynastie – studeerde Indisch recht, Chinees en Japans, en promoveerde op beide talen. Hij verkoos echter een diplomatieke carrière boven een academische en werkte na zijn promoties in 1934 op verschillende ambassades in Azië. Net als Chinese ambtenaren bekwaamde hij zich in zowel de wetenschap als de kunsten: hij kalligrafeerde, schilderde, verzamelde, bespeelde de qin (een snaarinstrument) en schreef romans en gedichten.

Robert van Guliks persoonlijke zegels in een zelfgemaakte houten doos. Foto Rijksmuseum

Van die interesses is nu een deel te zien dankzij de schenking aan het Rijksmuseum: twee kalligrafieën, een schildering, vijftig zegels en een dertien meter lange rol met zegelafdrukken. Vooral de laatste twee zijn bijzondere schenkingen. De zegels hebben vaak schitterende ‘handvaten’, die in de meeste gevallen uit dieren bestaan, zoals een muis, een leeuwenkop of mythologische beesten. In enkele gevallen is er een landschap aan de zijkant ingesneden. De zegels zijn van speksteen, jade of hout. Van Gulik sneed de meeste zegels zelf uit. Soms koos hij voor een dichtregel, zoals ‘Het leven gaat voorbij als een droom’ (fu sheng ruo meng), andere keren bleef hij dicht bij huis: ‘Het genieten (van het uitsnijden van zegels) en zich nooit moe voelen’ (le ci bu pi).

Lees ook het interview met sinologe Leentje de Vries die Van Gulik kende van de ambassade in Tokio.

Levensloop

Met een uitsnede van zijn naam (Gao Luopei – ‘Van Gulik’ in het Chinees) gaf hij op kunstwerken, boeken of kalligrafieën aan dat deze tot zijn bezit behoorden. Op andere zegels staat de naam van zijn studeerkamer. Er is er een met de naam van zijn vrouw en hij maakte er een bij de geboorte van zijn oudste zoon Willem, zo vertelt zijn zoon Thomas van Gulik. De tekst op de zegel bij de geboorte van Willem luidt ‘kleine stier’. Van zoon Thomas is er geen zegel. De zegel met de naam van zijn vrouw is in 1943 gebruikt op het huwelijkcertificaat.

„Het bijzondere is dat je op die dertien meter lange rol met de afdrukken van de zegels zijn levensloop kan zien”, aldus Thomas van Gulik. „Het zijn niet alleen zegels die hij zelf maakte, en waarop je kan zien in welke fase hij zich bevond, maar ook zegelafdrukken van vrienden, die vaak kunstenaar of schrijver waren.”

Enkele kunstenaars met wie Robert van Gulik veel optrok en die hem een zegel cadeau hadden gedaan zijn Qi Baishi, Xu Beihong en Fu Baoshi, weet Ching-Ling Wang, conservator Chinese kunst van het Rijksmuseum: „Je ziet aan die zegels een netwerk van moderne kunstenaars en de intellectuele elite halverwege de twintigste eeuw. Van Gulik zelf maakte ze ook voor de Nederlandse ambassade.”

Een zegel met op de rechterzijde de tekst ‘le ci bu pi’ vertaald ‘Het genieten (van het uitsnijden van zegels) en zich nooit moe voelen’. Op de linkerzijde ‘fu sheng ruo meng’ ‘Het leven gaat voorbij als een droom’ en op de bovenzijde ‘lian juan xi feng ren bi huang hua shou’ wat ‘In de westelijke wind die de gordijnen optilt, een is dunner dan de gele bloemen’ betekent. Foto Rijksmuseum

Van Gulik begon in 1928 met de verzameling en waar hij ook gestationeerd werd, die ging altijd mee. Zijn zoon herinnert zich hoe zijn vader ermee bezig was „Hij had altijd de set met beiteltjes en kleine mesjes bij zich, en werkte er veel mee. Die beiteltjes, het spelen op de qin en het getik op de typemachine, zijn geluiden en beelden die je altijd bijblijven.”

Robert van Gulik bespeelt de ‘qin’ in zijn werkkamer. Foto Rijksmuseum

Op 9 en 10 april is er een symposium over Robert van Gulik. Naast lezingen is er onder meer een videotour van de tentoonstellingen in het Rijksmuseum en het China Cultural Center Den Haag. Inl: is er een symposium over Robert van Gulik. Naast lezingen is er onder meer een videotour van de tentoonstellingen in het Rijksmuseum en het China Cultural Center Den Haag. Inl: kvvak.nl