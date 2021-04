BNR lijkt de coronaklap te boven

‘De Ever Given is los, hij is los!” Presentator Bas van Werven van De Ochtendspits roept het alsof hij het containerschip hoogstpersoonlijk heeft vlot getrokken. We horen een scheepstoeter. „Wat een opluchting is dat zeg”, zegt hij tegen zijn sidekick. „Ik heb hier het appje van vesselfinder.com, daar kan je het op zien. Dat schip, wat een apparaat is dat zeg, gigantisch! Víééééérhonderd meter lang, honderd meter breed. Dat zal toch maar klem zitten in je kanaal.”

Over deze serie Bijlo stemt af

Cabaretier Vincent Bijlo luistert dit jaar iedere maand een ander radiostation en doet vervolgens verslag van zijn bevindingen. Want ook in het ‘Tijdperk van de Podcast’ verslaat radio nog altijd zijn duizenden. Kent u een radiostation waar Bijlo beslist naar moet luisteren? Tip ons via media@nrc.nl.

Welkom bij BNR. Het is half zeven ’s morgens, de dag is begonnen. Van Werven staat scherp aan zijn desk, hij zet de toon die zo kenmerkend is voor BNR Nieuwsradio: monter, opgewekt, inhoudelijk en fris. Het station swingt, ondanks dat het goddank nooit muziek draait. Het swingt in de manier waarop de zender het nieuws aanpakt en het swingt door in de achtergronden. Iedereen lijkt enorm veel zin te hebben om te praten. Het ademt een gretigheid die je op de publieke radio niet vaak hoort. BNR klinkt als een club; een club waarvoor je mag werken, een club die altijd de eindjes aan elkaar moet knopen, die niets te verliezen heeft, die het moet hebben van heel veel inhoud en het zich geen moment kan veroorloven te verzinken in zelfgenoegzaamheid.

Slagader van de wereldeconomie

„12 procent van de wereldhandel gaat door dat Suezkanaal.” We zitten nog steeds in De Ochtendspits. „Er vaart elke dag voor 9 miljard euro aan goederen door die slagader van onze wereldeconomie. Zo, en waar ga jij het over hebben, Karlijn?” Van Werven wendt zich tot programmamaker Karlijn Meinders, die de nieuwe podcast Wetenschap Vandaag maakt. „Over bomen. Bomen gaan net als wij ontzettend goed op koffie. Onderzoekers in Costa Rica hebben aangetoond dat koffiepulp bomen een enorme groeiboost geeft. Dat is handig, als je die enorme stroom van koffieafval kan gebruiken om bijvoorbeeld tropisch regenwoud te herstellen.”

BNR klinkt als een club; een club die niets te verliezen heeft

Na De Ochtendspits volgt The Big Five. Diana Matroos en Art Rooijakkers behandelen elke week om en om een actueel dossier in Nederland, elke dag met één gast uit het veld. Dat zijn dossiers als: ‘de televisie van morgen’, ex-Kamervoorzitters, voedselpioniers, ondernemers met impact, strijders. Het levert interessante gesprekken op met gasten die zeer deskundig zijn op hun vakgebied en ruim de tijd krijgen om hun kennis met ons te delen.

Na The Big Five volgt het nieuwe BNR BREEKT, waarin een panel het nieuws bespreekt samen met de presentator en de luisteraars, aan de hand van een stelling. Dat klinkt oubollig, maar is het zeker niet. De panelleden zijn niet de mensen die je al overal hoort of ziet. Het zijn mensen als Tammie Schoots, transgenderactiviste, of Sander van der Kraan, lid van BROODBUIS, een collectief van jonge, linkse progressieve denkers.

Om 12.00 uur gaan we Zakendoen met Thomas van Zeijl. We horen over coronaprofiteurs, jonge kunstenaars in geldnood, de NS in geldnood, schoonmaakwoede in coronatijd. Vaste prik elke dag, om tien over twaalf, is het woord aan macro-econoom Kees de Kort. De man die, pratend zonder leestekens, met een lekker Noord-Hollands accent, als geen ander in staat is bankmannetjes op hun plaats te zetten en met een paar welgekozen zinnen een einde maakt aan al dat gejubel over die absurd hoge stand van de AEX. „Ja, we gaan er langzamerhand wel weer uitkomen uit de kroonaacrisis zeggen de modellen, maar ach, die modellen zijn gebaseerd op aannames. Want hoe langer zo’n crisis duurt, hoe belangrijker het psiegeloogiese aspect wordt.” We staan weer met beide benen op de grond.

Ooit voerde BNR de leus „bespaart je de onzin”. Die leus is nog steeds van kracht, want werkelijk alles gaat ergens over

Tussen 14.00 en 15.00 uur is het tijd voor BNR Newsroom, een programma dat ook podcast is, zoals alle BNR-programma’s dat zijn, maar niet alle podcasts programma’s. BNR maakt zoveel, dat past gewoon niet allemaal op één zender.

Lees ook: Luisteren naar radio FIP is een coronaproof wereldreis

Tussen 15.00 en 16.00 uur zijn er elke werkdag andere programma’s te horen, over techniek, wetenschap, innovaties, de zorg, mobiliteit en achtergronden bij het nieuws. Op donderdag horen we bijvoorbeeld De Wereld, het beste binnenlandse programma over het buitenland, van Bernard Hammelburg, de man met de mooiste radiojournalistenstem van Nederland.

De werkdag wordt van maandag tot donderdag afgesloten met In De Middag, ook weer zo’n monter doch zeer informerend nieuwsprogramma, in duopresentatie van Roos Abelman en Donatello Piras.

Op vrijdag presenteert Wilfred Genee tijdens de avondspits The Friday Move, „de meest gezellige vrijdagmiddagborrel om je weekend mee in te luiden”.

Ooit voerde BNR de leus „bespaart je de onzin”. Die leus is nog steeds van kracht, want werkelijk alles gaat ergens over. Het is bovendien knap hoe het station alle financiële stormen heeft overleefd.

Zwaar weer

De zender had het namelijk zwaar, afgelopen jaar. BNR is onderdeel van de FD Mediagroep, waar ook het Financieele Dagblad onder valt, en drijft op reclame en sponsoring. De reclamemarkt stortte in aan het begin van de eerste coronagolf. Dat was een zegen voor de luisteraar, maar BNR ging er bijna aan onderdoor. Inmiddels gaat het weer beter, zo te horen. „Op 22 april weten we het, welk boek wordt managementboek van het jaar?” We kunnen niet wachten. „Coronabesmetting op de werkvloer, bel Medicorps, al uw medewerkers binnen twee uur getest.” „Koop Kees Smit tuinmeubelen!” Heerlijk, de Lounge Set Palma, Antraciet, 749 euro, of de Intenso Napoli Lounge tuinbank, 249 euro. Ze zijn aan de prijs, deze tuinmeubelen, BNR richt zich duidelijk op de hogeropgeleiden, de well-to-do. Maar dan wel de kritische welgestelde, de well-to-do die houdt van ondernemen en die zin in innovatie heeft maar ook wenst dwarse geluiden te horen.

Buiten de dagelijkse programmering biedt BNR in de app ook nog een enorme hoeveelheid aan podcasts en de innovatieve Smart Radio-functie. Je geeft interessegebieden op en hoort vervolgens alleen maar fragmenten uit programma’s en podcasts die over die onderwerpen gaan. Wie alles wat BNR maakt wil horen, moet eigenlijk stoppen met werken, plaatsnemen op zijn Intenso Napoli-bank en elke dag van de eerste espresso tot de laatste wijn luisteren. Naar alle verkiezingsdebatten, alle buitenlanddebatten, de Techniektour, Bouwmeesters, The Green Quest, Boekestijn en De Wijk… BNR ZET JE AAN!