Ajax dichter bij titel, Emmen mag weer hopen

FC Emmen kan in de slotfase van de competitie weer voorzichtig gaan denken aan lijfsbehoud in de Eredivisie. De Drentse club was zondag op eigen veld met 3-1 te sterk voor RKC Waalwijk en krabbelde verder op. Door de derde overwinning van het seizoen nam FC Emmen drie punten afstand van ADO Den Haag, dat thuis kansloos verloor van FC Utrecht (1-4), en op de laatste plaats staat.

Emmen is al zes duels op rij ongeslagen; alleen koploper Ajax heeft een langere reeks zonder nederlaag neergezet. Emmen, nu nummer 17, pakte in de laatste zes duels twee keer zoveel punten (12) als tijdens de eerste 22 speelronden (6).

Bovenaan de ranglijst veranderde er niets. In Friesland won Ajax moeizaam van sc Heerenveen (1-2), nadat de Amsterdamse club in de eerste helft op achterstand was gezet. Aanvoerder Dusan Tadic (strafschop) en Sébastien Haller scoorden voor de ploeg van trainer Erik ten Hag, die weer een stap dichter bij de 35ste landstitel kwam, met nog zeven speelronden te gaan.

Keepersprobleem Ajax

Maar Ajax besefte ook dat donderdag in de eerste wedstrijd tegen AS Roma een betere prestatie nodig is om zicht op de halve finales van de Europa League te houden. Bij Ajax stond Kjell Scherpen op doel, nadat Maarten Stekelenburg in de warming-up was afgehaakt. Eerste doelman André Onana zit een dopingschorsing uit. Ajax heeft 14 verliespunten minder dan PSV en AZ, die de tweede plaats delen.

PSV won thuis moeiteloos van Heracles (3-0), mede dankzij een laat doelpunt van Mohamed Ihattaren. De ingevallen middenvelder, die een moeilijke periode achter de rug heeft, schreeuwde dat niemand hem „kapot krijgt”, nadat hij fraai had gescoord. Zaterdag al had AZ met 1-0 gewonnen bij Willem II, hoewel de Alkmaarse club bijna de hele wedstrijd met tien man speelde, na een vroege rode kaart voor Teun Koopmeiners. Voor AZ maakte Albert Gudmundsson de enige treffer.

Vitesse bleef op de vierde plaats door een overwinning bij FC Twente (1-2). Voor de Arnhemse club scoorde Oussama Tannane twee keer uit een strafschop.

Feyenoord ontdeed zich zondag in de Kuip van Fortuna Sittard (2-0), ondanks een flinke lijst afwezigen door twee coronabesmettingen en spelers die in quarantaine moesten. De goals werden gemaakt door Bryan Linssen en Steven Berghuis.