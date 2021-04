Talitha Muusse wil haar laatste zondag Op1 niet presenteren

Talitha Muusse laat deze zondagavond haar laatste presentatie van praatprogramma Op1 schieten. Zij vindt dat omroep KRO-NCRV haar journalistieke vrijheden te erg beknot om de show nog te presenteren. Dat schrijft Muusse zondag op Instagram.

Volgens Muusse stelde de omroep voorwaarden aan haar optreden „die botsen met mijn professionele en persoonlijke waarden, zoals de eis om niet mee te mogen praten tijdens politieke gesprekken aan tafel”. Afgelopen vrijdagochtend riep Muusse haar volgers via Twitter op om naar Het Plein in Den Haag te komen voor een „volksberaad”. Muusse wilde daar naar eigen zeggen napraten over „de ontwikkelingen in onze democratie”, waarmee ze doelde op het grote verkennersdebat van een dag eerder. Tijdens dat debat moesten premier Mark Rutte (VVD) en de oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma uitleg geven wat er tijdens formatiegesprekken was besproken.

talithamuusse Talitha Muusse #rutte Goedemorgen. Met een kater wakker worden dit. Vandaag om 12 uur gaan we met politiek geïnteresseerden een volksberaad houden op het Plein in Den Haag om na te praten over deze ontwikkelingen in onze democratie. Stuur even een DM als je ook komt! #omtzigtdebat 2 april 2021 @ 07:07 Volgen

Muusse ontving steun voor haar oproep, maar sommige critici vonden het statement te partijdig om te combineren met haar werk bij Op1. De 29-jarige presentatrice schrijft zondag te zijn geselecteerd voor Op1 „op basis van mijn maatschappelijk activistische profiel” en stelt dat er van tevoren is afgesproken dat zij haar functie van presentatrice zou combineren met haar rol van opiniemaker en ondernemer. Voor dat laatste meent Muusse te weinig ruimte te hebben gekregen.

Muusse presenteerde sinds januari Op1, dat iedere uitzending door twee presentatoren wordt geleid. Muusse vormde een presentatieduo met Sven Kockelman.

Op1-woordvoerder Bert Huisjes laat tegenover Het Parool weten het „niet leuk” te vinden dat Muusse zo kort voor de uitzending heeft afgezegd. Er wordt gekeken naar of er nog voor de uitzending een vervanger kan worden geregeld. Zo niet, dan neemt Kockelman de presentatie solo voor zijn rekening.

De Instagram-post van Muusse: