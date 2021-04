Spaanse voetbalwedstrijd kort gestaakt vanwege racisme tegen speler

Het hele voetbalelftal van Valencia is zondagavond van het veld afgelopen in de Spaanse competitie tegen Cadiz. De reden was volgens Valencia dat een tegenstander hun speler Moucar Diakhaby, racistisch beledigd had. De club schrijft op Twitter hun speler „volledig te steunen” en „nee tegen racisme.”

Het voorval vond plaats toen de wedstrijd zo’n 30 minuten bezig was en de stand 1-1. De 31-jarige Juan Cala was degene die Diakhaby racistisch uitgescholden zou hebben. Diakhaby sprak daarop eerst boos Cala aan en toen ook de scheidsrechter, daarna verliet het hele team het veld.

‘

Na een teamoverleg besloot Valencia toch weer terug het veld op te komen, schreef de staf in een ander Twitterbericht, „om de eer van de club te verdedigen, maar om racisme in welke vorm dan ook te veroordelen.” Diakhaby kwam niet meer terug op het veld. Cala speelde wel verder.

Lees ook: Waarom de eerste zwarte voetballers in Nederland zwegen. In de jaren vijftig kwamen de eerste zwarte voetballers uit Suriname naar Nederland. Ze kregen te maken met ernstige vormen van racisme, maar vertelden daar lang niet over.