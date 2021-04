Partij premier Borisov opnieuw de grootste in Bulgarije

In Bulgarije heeft de centrumrechtse partij GERB van premier Bojko Borisov opnieuw de parlementsverkiezingen gewonnen, meldt persbureau Reuters. Afgelopen zomer gingen Bulgaren massaal de straat op om te protesteren tegen zijn regering en de enorme corruptie in het land en dat heeft ertoe geleid dat ook protestpartijen het zondag goed deden bij de verkiezingen.

Volgens verschillende exitpolls haalt GERB ongeveer een kwart van de stemmen, aanzienlijk minder dan de 33,5 procent van vier jaar geleden. Borisov is met een onderbreking al sinds 2009 aan de macht in Bulgarije. Als de exitpolls kloppen zal het heel lastig worden voor Borisov om bondgenoten te vinden voor een meerderheidscoalitie.

De populistische nieuwkomer ITN (Er Zijn Zulke Mensen) van de beroemde zanger en tv-presentator Slavi Trifonov scoorde met ongeveer 17 procent van de stemmen opvallend goed en gaat nek-aan-nek met de socialisten om de tweede partij te worden. Salvi Trifonov voerde campagne voor meer directe democratie en bescherming van het gezin.

Bij de protesten van afgelopen zomer was het samenwerkingsverband Democratisch Bulgarije een van de drijvende krachten. Die partij haalt volgens de exitpolls ongeveer tien procent van de stemmen. Ook het linkse ‘Sta Op! Mafia Eruit’ haalt de kiesdrempel van vier procent. De officiële uitslag laat waarschijnlijk nog enkele dagen op zich wachten.

Bulgarije staat bekend als het armste en meest corrupte land binnen de Europese Unie, waar het sinds 2007 lid van is. De rechtsstaat staat er net zo onder druk als in Polen en Hongarije waar veel meer internationale aandacht voor is. Opperrechter Lozan Panov zei dit weekend in een interview met NRC dat de EU veel scherper moet zijn op de corruptie in Bulgarije. „Een lidstaat die zo veel corruptieschandalen kent en geen scheiding der machten, is een façadedemocratie. Dat is geen interne politieke kwestie. Dat is een Europees probleem.”