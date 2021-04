In Mendelssohns ‘Paulus' brak op Goede Vrijdag toch nog de zon door.

In het AVROTROS Vrijdagconcert klonk deze Goed Vrijdag geen Matthäus of Johannes-Passion, maar het oratorium Paulus van Felix Mendelssohn; de componist die begin 19e eeuw de Matthäus ‘herontdekte’.

Thierry Fischer, de last-minute invaller voor Philippe Herreweghe die weer de oorspronkelijk geplande Marcus Creed zou vervangen, deed zijn best om het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor bij elkaar te houden; iets wat niet meevalt met honderd man in anderhalvemeteropstelling. Weidse gebaren (alsof hij met beide handen bladmuziek naar links en rechts swipete op een levensgrote, onzichtbare iPad) konden niet voorkomen dat er vertragingen optraden tussen de vrouwelijke koorleden links op de tribune en de mannen rechts – zo’n vijftien meter van elkaar verwijderd. En beide koorhelften zongen weer op meters afstand van het orkest, wat met name in de eerste helft van het oratorium soms wennen bleek. Dergelijke onontkoombare vertragingen hoor je in een opname nauwelijks; iedereen zit immers ongeveer even ver van een microfoon (voordeel van de livestream!). Maar de verwarring die het in de zaal oplevert, hoor je wel degelijk. Het geheel wordt er minder strak van. Petje af voor de blazers; dat binnen het orkest alle groepen toch samen klonken, was dikwijls aan hun lijmende spel te danken.

Drie-eenheid van blazers

Eenmaal aan de opstelling gewend klonken vooral de zonnige, wat luidere delen stevig. Halverwege het eerste deel, Mache dich auf, werde Licht! (1:03:54), wanneer Saul (Paulus) net Jezus tegen zich heeft horen spreken, brak ook in koor en orkest (koperblazers, pauken) het licht door.

Het mooiste moment duurde zes seconden, nog geen twee maten, wederom in de blazers. Het duettino So sind wir nun Botschafter begint met een geslaagde, fonkelende drie-eenheid, een opvolging van klarinet, fluit en fagot met ieder vier stijgende tonen. Het is voorbij voor je het weet. Hoorden we even Jezus’ eerste twaalf boodschappers? De blazers van het Radio Filharmonisch deden het geloven.

Klassiek Paulus van Felix Mendelssohn door het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor o.l.v. Thierry Fischer. AVROTROS Vrijdagconcert. Gehoord: 2/4, TivoliVredenburg Utrecht. (Live) Terugluisteren: radio4.nl ●●●●●