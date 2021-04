‘Het is tragisch om te zien dat jonge mensen hier overlijden’

Om het kwartier rijdt er een ambulance het terrein op van het Curaçao Medical Centre (CMC) in Willemstad. Verplegers in witte en blauwe beschermende pakken brengen de patiënten op een brancard het ziekenhuis in. Patiënten die nog niet getest zijn, gaan eerst met spoed naar een grote noodtent naast het ziekenhuis. „Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. We zitten aan onze capaciteit op de IC-afdeling. Het verplegend personeel werkt dag en nacht. Er zijn heel veel Covid-19-patiënten”, zegt intensivist Jeanne Koeijers, hoofd van het Outbreak Management Team (OMT) van Curaçao.

Een patiënt wordt verplaatst in het Curaçao Medical Centre (CMC). Foto Selwyn de Wind

Buiten het ziekenhuis, in zijn auto, wacht Raymond Eugenia in spanning op nieuws over zijn moeder. Ze is zojuist met de ambulance binnengebracht. Of ze covid heeft zal moeten blijken. „Mijn moeder voelde zich niet goed en heeft verschillende klachten. Haar bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol zijn veel te hoog. Met spoed is ze opgehaald door de ambulance. Het maakt me verdrietig om haar zo te zien”, zegt Eugenia.

De coronacrisis in Curaçao (160.000 inwoners) is in een korte tijd volledig uit de hand gelopen. Vanaf 20 maart tot Goede Vrijdag zijn er duizenden nieuwe positief geteste inwoners bijgekomen. Met een daggemiddelde van 177 nieuwe covid-patiënten per honderdduizend inwoners kent Curaçao op dit moment het hoogste aantal nieuwe besmettingen ter wereld. De afgelopen week waren er soms wel vijfhonderd nieuwe besmettingen per dag.

Bijna alle IC-plekken bezet

Curaçao heeft de capaciteit niet om deze explosieve piek aan te kunnen waarschuwde een geëmotioneerde demissionair premier Rhuggenaath deze week. Germaine Gibbs, woordvoerder van het CMC, bevestigt dat: „Er liggen meer dan honderd covid-patiënten in het ziekenhuis, bijna alle 33 IC-plekken zijn bezet. We hebben ook te weinig beademingsapparaten en zorgpersoneel. Nederland stuurt hulp en via een Amerikaans uitzendbureau worden er verplegers ingevlogen. Het is pijnlijk wat hier gebeurt.”

Nederlandse toerist bracht waarschijnlijk de besmettelijke Britse variant naar Curaçao

Op het eiland was de eerste golf van vorig jaar, dankzij strikte maatregelen, behoorlijk onder controle gekomen. In februari veranderde dat, vertelt de Curaçaose arts en epidemioloog Izzy Gerstenbluth. „We kregen toen de testuitslag van een inwoner en die bleek besmet te zijn met de Britse variant van het coronavirus, hoogstwaarschijnlijk opgelopen via iemand die vanuit Nederland hier naar toe was gereisd. Vanaf toen ging de verspreiding snel, een paar weken later hadden we veel meer besmettingen.”

Ik had in mijn agenda bij de verkiezingsdatum het woord ‘D-Day’ geschreven Izzy Gerstenbluth, epidemioloog op Curaçao

De grote superspread kwam op 19 maart, toen waren er verkiezingen in Curaçao. „Ik had in mijn agenda bij die datum het woord ‘D-Day’ geschreven”, zegt Gerstenbluth. Volgens de epidemioloog is op dit moment 90 procent van alle covid-patiënten op Curaçao met de Britse variant besmet. „De transmissie gaat veel sneller dan bij het originele coronavirus. Covid treft nu vooral jonge mensen, dertigers en veertigers, niet meer alleen ouderen of mensen met onderliggende klachten”, zegt hij. Dat is ook het beeld dat intensivist Jeanne Koeijers ziet bij het CMC. „De meeste patiënten die we hier nu hebben zijn mensen in de bloei van hun leven”, zegt ze.

Intensivist Jeanne Koeijers, hoofd van het Outbreak Management Team (OMT) van Curaçao. Foto Selwyn de Wind

De Curaçaose fotograaf en filmmaker Selwyn de Wind die aan het begin van het paasweekend een ochtend lang de situatie rondom het ziekenhuis met zijn camera vastlegde zag hoe de ambulances, achter elkaar binnen reden. „Soms komen de covid-patiënten zelfs lopend het terrein op in de hoop geholpen te worden, of worden ze in de auto gebracht door familieleden. Ik zag de vermoeidheid in de ogen van het verplegend personeel. Ze werken dag en nacht om de covid-patiënten te helpen. Hoewel het ziekenhuis goed georganiseerd is, is de druk op het personeel enorm groot’’, zegt de Wind.

Epidemioloog Gerstenbluth gelooft dat de Britse variant nog lang niet uitgeraasd is in Curaçao en houdt er rekening mee dat het ergste nog moet komen. „Daarom willen we het vaccineren ook opvoeren. Niet alleen de ouderen, maar alle groepen boven de achttien jaar moeten gevaccineerd worden. Daarmee, en met de strenge maatregelen en het versterken onze gezondheidszorg gaan we de strijd aan”.

Nederland heeft aangekondigd deze week 30.000 extra vaccins naar Curaçao te sturen. Ondertussen zijn de maatregelen op het eiland zoals een strenge lockdown en een vroege avondklok, aangescherpt. Nederlandse toeristen en stagiaires zijn door Nederlandse autoriteiten opgeroepen het eiland zo snel mogelijk te verlaten om de druk op de lokale gezondheidszorg niet verder op te voeren.

Een ambulance bij het Curaçao Medical Centre (CMC) in Willemstad. Foto Selwyn de Wind

Klap voor toerisme

Het stilleggen van het toerisme zal opnieuw een klap zijn voor de Curaçaose economie die voor het grootste deel drijft op toerisme. Het afgelopen jaar nam de armoede door de lockdown al snel toe op het eiland. Gerstenbluth: „Dat zal nog erger worden verwacht ik want we hebben hier geen economisch vangnet. Maar het is onvermijdelijk, zonder de strikte regels loopt het hier verder uit de hand”. Bij het CMC hopen ze dat er snel meer verplegers en beademingsapparaten komen. Jeanne Koeijers: „Het is tragisch om te zien dat jonge mensen hier overlijden. We hebben meer hulp nodig, ondertussen doen wij hier wat we kunnen”.