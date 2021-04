Eerste ‘witte wissel’ om hersenschade in de Eredivisie toont gebrek nieuwe regel

Het gebeurde in Den Haag, bij de wedstrijd tussen ADO en FC Utrecht (1-4), vlak voor rust. FC Utrecht-middenvelder Bart Ramselaar liep een hoofdblessure op. De teamarts controleerde hem. Hij mocht verder, maar werd toch weer duizelig. Langs de kant ging Utrecht-coach René Hake in gesprek met de vierde official. Mocht hij nu extra wisselen, omdat Ramselaar een hoofdblessure had? De vierde man moest even nadenken, kende de nieuwe regel ook niet helemaal, maar kwam uiteindelijk met het antwoord: bij een dreigende hersenschudding mag een extra wissel worden doorgevoerd.

Ramselaar ging naar de kant, nadat FC Utrecht zijn wissel had doorgegeven op een wit briefje. Normaal is dat briefje gekleurd, maar dit was een nieuwe situatie: wissel om medische reden. Dat gebeurde wél nadat Ramselaar had doorgespeeld met een hoofdblessure. Hake wisselde nog vijf keer in de wedstrijd en zo kwam een klein, maar toch ook groot moment tot stand.

Het was de eerste keer dat een Nederlandse club gebruikmaakte van de mogelijkheid om een extra speler te vervangen vanwege een mogelijke hersenschudding. De KNVB maakte begin februari bekend dat Nederland meedoet aan een proef van de FIFA met zo’n extra wissel. „Iedere clubarts heeft weleens meegemaakt dat een speler mogelijk een hersenschudding heeft opgelopen. Ter bescherming van de spelers is het noodzakelijk om hier dan heel voorzichtig mee om te gaan. Als een speler opnieuw een tik krijgt, kan hij behoorlijk ernstige schade oplopen”, zei KNVB-bondsarts Edwin Goedhart destijds.

Clubs mogen op dit moment vijf keer per wedstrijd wisselen. Dat was altijd drie keer, maar vanwege het drukke speelschema dat door de coronacrisis is geforceerd, werd dat al uitgebreid. De extra wissel voor mogelijke hersenschuddingen komt daar bovenop, waardoor clubs in zo’n geval zes keer mogen wisselen.

Het ging meteen mis

De Engelse voetbalbond FA heeft de regel dit jaar ook ingevoerd. Tijdens de bekerwedstrijd tussen West Ham United en Manchester United, begin februari, werd er voor het eerst gebruik van gemaakt. West Ham-speler Issa Diop werd naar de kant gehaald na een harde botsing met Manchester United-aanvaller Antony Martial. Het leidde direct tot kritiek.

De regel is bedoeld om de druk van bijvoorbeeld coaches – die hun beste spelers niet willen wisselen – op teamartsen te verminderen. Maar Issa Diop werd in eerste instantie tóch weer het veld in gestuurd, waarna bleek dat hij echt niet verder kon. Met een hoofdblessure verder spelen is juist het meest gevaarlijk – als een speler nog een klap op het hoofd krijgt kan dat ernstige medische gevolgen hebben. Peter McCabe, directeur van de Engelse organisatie Headway die zich inzet voor betere behandeling van hersentrauma’s, noemde de nieuwe regel daarom „zeer gebrekkig” en zei tegen persbureau AP dat het nauwelijks helpt om de gezondheid van spelers te beschermen. „Het nieuwe protocol heeft gefaald bij de eerste test”, zei McCabe.

Ramselaar verlaat geblesseerd het veld, ondersteund door Adam Maher. Foto Roy Lazet/ANP

Ook bij de invoering in Nederland klonk al kritiek. Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, zei dat de spelersvakbond liever had gezien dat een tijdelijke wissel na een hoofdblessure toegestaan zou worden. Dat zou betekenen dat teamartsen de tijd zouden kunnen nemen om de medische toestand van een speler daadwerkelijk goed te controleren, in plaats van een snelle check op het veld. Bij een controle op het veld is er altijd druk op de medische staf, van coaches en fans, om een snel besluit te nemen.

Het is precies wat er met Ramselaar gebeurde. De ‘historische’ wissel van FC Utrecht is tegelijkertijd het bewijs dat de regel niet volmaakt is. Hake zei na afloop dat zijn medische staf had geoordeeld dat Ramselaar veilig verder kon, maar daar na duizeligheid toch op moest terugkomen.

In sporten zoals het American football is een tijdelijke wissel wél toegestaan – spelers worden dan meegenomen naar de kleedkamer voor een medisch onderzoek van ongeveer een kwartier.

Spelers vaak te snel terug

In het voetbal staan spelers vaak te snel weer op het veld na een hersenschudding. Uit onderzoek waaraan de medisch directeur van de UEFA meewerkte bleek vorig jaar dat de helft van de voetballers te snel terugkeert na een hersenschudding. Het medisch protocol, dat zes weken rust voorschrijft, wordt dan niet gevolgd. Het komt ook regelmatig voor dat spelers direct na een hersenschudding verder spelen. Dat overkwam bijvoorbeeld Jan Vertonghen toen hij in 2019 met Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League tegen Ajax speelde. Na een botsing raakte hij bewusteloos, kwam daarna weer het veld in, om vervolgens toch gewisseld te worden. Vertonghen vertelde begin dit jaar aan Sporza dat hij daarna negen maanden klachten heeft gehad, zoals ernstige hoofdpijn en duizeligheid.

Ondanks de kritiek is de extra wisselmogelijkheid een sterk symbolisch signaal van de FIFA en de nationale voetbalbonden. Het toont dat ze het onderwerp serieus nemen. Niet onbelangrijk, omdat de FIFA en UEFA onder vuur liggen vanwege het negeren van de problematiek.

Zo bleek onlangs uit onderzoek van NRC dat de FIFA meebetaalt aan bijeenkomsten van een groep wetenschappers die systematisch een groot deel van de wetenschappelijke publicaties negeert waarin wordt gewezen op het gevaar van hersenschade.