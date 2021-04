Asgreen blijft Van der Poel voor in Ronde van Vlaanderen

De Deense wielrenner Kasper Asgreen heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De renner van Elegant - Quick-Step bleef in de sprint zijn medevluchter Mathieu van der Poel, de winnaar van vorig jaar, voor.

Asgreen (26) bleef na een spannende finale alleen voorop over met zijn leeftijdsgenoot Van der Poel nadat het tweetal bovenop de Oude Kwaremont, op 18 kilometer van de streep in Oudenaarde, de Belg Wout van Aert had achtergelaten. Met een groep van zo’n twintig renners achter zich moesten ze blijven samenwerken. Van der Poel trok de sprint in gang, maar viel stil in de laatste 100 meter.

Kort voordat de vroege kopgroep werd ingelopen zorgde een val in het peloton nog voor enige vertraging. De Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe, Asgreen, Davide Ballerini en Tim de Clercq, allen van Deceuninck - Quick-Step zoals de ploeg normaal heet, moesten in achtervolging. Maar het peloton hield even stil.

Grote Drie

Dat veranderde op de Oude Kwaremont en de Paterberg, waar Van der Poel twee keer aanzette. Na de Koppenberg en de kasseistrook van de Mariaborrestraat reden er negen man voorop. De grote drie - Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel - waren erbij. Na een volgende versnelling reden er twee koppels (Alaphilippe/Asgreen, Marco Haller/Dylan Teuns) en twee eenlingen (Van Aert, Van der Poel) op kop. Na een aanval van Asgreen, op weg naar de laatste keer Oude Kwaremont, konden alleen Van Aert en Van der Poel nog aansluiten.

Achter het drietal kwamen twee groepen bij elkaar. Het verschil daalde weer: van 30 naar 14 seconden. Bovenop de Oude Kwaremont kwam de aanval van Van der Poel. Van Aert kon niet volgen en gaf op de top van de Paterberg, 13 kilometer voor de streep, 19 tellen toe.

Met de wind iets schuin in de rug reed het tweetal richting Oudenaarde. Met een groep van zo’n twintig renners achter zich moesten ze blijven samenwerken in de wetenschap dat een sprint na 254 kilometer niet per se door de beste sprinter wordt gewonnen. Dat bleek: Van der Poel, op papier de snelste, viel stil en zag Asgreen passeren. De Belg Greg Van Avermaet sprintte naar de derde plaats, Dylan van Baarle werd tiende.

‘Ik voelde me goed’

„Ik voelde me goed, ook in de laatste kilometers en ik besloot om op mijn sprint te vertrouwen”, zei de Deense kampioen na zijn eerste grote klassiekerzege. „Bij het ingaan van de laatste kilometer hoorde ik dat we nog zo’n 30 seconden voorsprong hadden. Ik had Mathieu voor me rijden en besloot in zijn wiel te blijven, zodat ik kon beslissen wanneer we de sprint zouden inzetten. Het was een heel zware koers, we reden beiden op de limiet.”

Asgreen werd de eerste Deense winnaar van de Ronde van Vlaanderen sinds Rolf Sørensen in 1997. „Na mijn zege onlangs in Harelbeke in de E3 Classic sprak ik Rolf, hij gaf me een paar goede adviezen voor deze koers. Het is een ongelooflijk klassiekerseizoen, ik ben blij dat ik het zo kon afmaken. We hebben als ploeg de perfecte race gereden. Onze ploegleiders Tom Steels en Wilfried Peeters hadden de koers zó goed voorbereid, we kenden iedere meter van het parcours. Ongelooflijk om onderdeel te zijn van dit team.”

Asgreen werd twee jaar geleden tweede in de Ronde van Vlaanderen, achter de Italiaan Alberto Bettiol. De Deen won dit jaar al de E3 Saxo Bank Classic. (ANP)