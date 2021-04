Wielrenner

Een beetje wiebelig fiets ik hartje stad richting mijn moeder. Aan mijn stuur hangen een kwetsbaar plantje en een doosje macarons. Ineens hoor ik achter me: „Lelijk wijf.” Ik betrek het niet meteen op mijzelf, maar ten onrechte. Een dertiger in wielrenoutfit passeert me. Onze blikken kruisen en hij schrikt. Misschien ben ik nog lelijker dan hij dacht. Ik kijk hem na en denk aan een dropreclame: mannen in te kleine wielrenpakjes; het zou verboden moeten worden.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl