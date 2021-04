Total trekt personeel terug vanwege gevechten in Mozambique

Het Franse energieconcern Total heeft al het personeel van het Afungi-gasproject in Noord-Mozambique teruggetrokken, vanwege de aanhoudende gevechten in de regio. Dat hebben bronnen vrijdag verklaard tegengenover persbureau Reuters. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Eerder had Total al besloten de verdere ontwikkeling van het gasproject, een investering van 17 miljard euro, stil te leggen.

Meer dan een half miljoen Mozambikanen zijn het gebied ontvlucht vanwege het geweld tussen een jihadistische groepering en het regeringsleger. Deze groepering houdt huis in het gebied sinds 2017, gebruikmakend van onvrede bij de lokale bevolking, die niet meeprofiteert van de winning van grondstoffen in het gebied zoals robijnen en tropisch hardhout, noch van de grote aardgasvelden voor de kust die in 2010 zijn ontdekt.

Ook Nederland heeft belangen in het gebied. Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft een investering van meer dan 600 miljoen euro gepland voor een ander gasproject in het gebied. Vooralsnog zet de Nederlandse regering geen streep door die plannen, bleek vrijdag uit berichtgeving van NRC. De miljoenen zijn onder meer bedoeld om het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord bij te staan, dat in 2019 een miljoenencontract kreeg om verbindingen te leggen tussen de locaties waar naar gas wordt geboord. Van Oord ligt momenteel met vier schepen voor de kust van Pemba in het noordoosten van Mozambique, en zei vrijdag tegen NRC dat de situatie in Mozambique „zeer schrijnend” is, maar dat een beslissing over terugtrekking „prematuur” is.

Inmiddels is de kuststrook grotendeels ontvolkt geraakt. Sinds 2017 kwamen meer dan 2.500 burgers om het leven door het geweld, en sloegen ruim een half miljoen bewoners op de vlucht.

