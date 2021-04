Na de ‘Trump Bump’ volgt nu de ‘slump’

Elke dag, elke avond keken Jim en Karen Gorham naar het nieuws. „Om te weten wat-ie nou weer heeft uitgehaald”. De Gorhams, tachtigers, waren de afgelopen jaren tamelijk eenzame Democraten in hun Republikeinse vriendengroep in Washington, Iowa. ’s Ochtends bij het opstaan maakten ze zich al zorgen over wat president Donald Trump kon hebben getwitterd. De opluchting was dan ook groot na de verkiezingen van 6 november. Maar de vasthoudendheid van Trump, zijn valse beschuldigingen over verkiezingsfraude en overwinningsclaim bonden hen alsnog maandenlang aan hun televisietoestel.

Vorige week woensdag keken ze naar de toespraak van president Biden over zijn ambitieuze plannen voor de infrastructuur. Meteen daarna ging de tv weer uit. „We waren doodop”, vertelt Jim Gorham aan de telefoon.

Journalistiek ‘post-Trump’

De houding van de Gorhams is in de Amerikaanse media van de afgelopen weken weerspiegeld in beschouwingen over de journalistiek ‘post-Trump’. Kijkcijfers lieten twee weken geleden zien dat het publiek van de kabelaanbieders CNN, Fox News en MSNBC een flinke knauw heeft gekregen in het eerste kwartaal van 2021. Fox News vatte samen: „CNN bloedt kijkers sinds het vertrek van Trump.”

In het artikel stond niets over de ontwikkeling van de kijkcijfers van Fox News zelf. Navraag bij statistisch bureau Nielsen leert dat het verval daar nog groter is. CNN ging in het vierde kwartaal van 2020 van gemiddeld 1,83 miljoen kijkers op prime time naar 1,54 miljoen in het eerste kwartaal van dit jaar. Fox News ging in dezelfde periode van gemiddeld 2,8 miljoen naar 1,95 miljoen kijkers.

In de bezoekersaantallen van krantensites valt hetzelfde fenomeen waar te nemen. The Washington Post zag het aantal unieke bezoekers tussen januari (Trumps laatste maand in het Witte Huis) en februari (de eerste maand van opvolger Biden) met 26 procent afnemen.

Spektakel

De simpelste verklaring voor de afname van verkochte kranten, pageviews en kijkcijfers is het vertrek van Trump uit het Witte Huis. Zo kopte The Washington Post eind maart: ‘Trump zei dat de kijkcijfers zouden „kelderen als ik er niet meer ben”. Hij had het niet bij het verkeerde eind’.

Volgens die redenering zijn lezers, kijkers en luisteraars even verslaafd geraakt aan het spektakel dat Trump van het landsbestuur maakte, als verslaggevers en adverteerders dat zijn.

In 2015 en 2016 stelden de omroepen en kranten vast dat ze profiteerden van een Trump-effect: hun publiek groeit. In de vierdelige documentaire The Fourth Estate over The New York Times vertelt uitgever Mark Thompson in het voorjaar van 2017 dat de krant nooit eerder zoveel lezers had. „Voor het eerst brachten digitale abonnementen de krant meer geld op dan de advertenties in de papieren editie.” De naam van de aflevering waarin Thompson dit vertelde: ‘The Trump Bump’.

We kregen een zetje toen Trump op het politieke toneel verscheen, en toen hij eraf moest stappen, werd onze bump een slump

Mediajournalist Paul Farhi schrijft in The Washington Post: „In 2014, het jaar voordat Trump zijn kandidatuur aankondigde, trokken de drie belangrijkste omroepen op de kabel samen gemiddeld 2,8 miljoen bezoekers per avond. Tegen 2019, het derde jaar van Trumps presidentschap, was dat aantal bijna verdubbeld en trokken de omroepen zo’n 5,3 miljoen kijk per avond.”

Daarmee wordt de terugval verklaard met een cirkelredenering: we kregen een zetje toen Trump op het politieke toneel verscheen, en toen hij eraf moest stappen, werd onze bump een slump. Er zit iets in. De aantrekkingskracht van Trump is ook in andere media wel vastgesteld. Zo schatte David Pecker, uitgever van Amerika’s grootste roddelblad The National Enquirer, dat een nummer met de foto van presidentskandidaat Trump voorop de oplage met 15 procent omhoog stuwde.

Uitgeput

Daar zijn wel een paar zaken op af te dingen. Het belangrijkste is dat de ‘nieuwsmoeheid’ die de Gorhams aan de dag leggen, al ver voor het vertrek van Trump had ingezet. Meer bij Republikeinen dan bij Democraten, stelde Pew Research vast, maar het gevoel was algemeen: (ruim) twee derde van de Amerikanen zei uitgeput te raken van het nieuws, en zeiden dat in 2018 en 2019 even vaak.

En wie de ontwikkeling van het bezoek aan krantensites bekijkt, ziet dat de snelle stijging van het aantal lezers zich al vóór de kandidatuur van Trump manifesteert en dat het juist stabiliseert in diens presidentsjaren. Het zijn twee feiten die wel eens causaal verknoopt zouden kunnen zijn.

Lees ook: Wat je ziet als je bij Fox News naar rechts zapt

Een van de pijlers onder Trumps populariteit is dat hij de pers (soms met, maar meestal zonder specifieke aanduiding) tot „vijand van het volk” verklaarde. Het hielp hem bij het scheppen van verwarring over de feiten rondom zijn bestuur. De pers was daarvoor een uitgelezen bliksemafleider. Ook daar kon hij steunen op onvrede die al veel langer bestond. Sinds 2005 heeft nooit meer dan 47 procent van de Amerikanen de pers vertrouwd. Onder Republikeinse kiezers was het percentage dat in 2020 aangaf sterk te vertrouwen in de media gedaald tot een ijzige 10 procent.

Op hun beurt gingen kranten en omroepen zelf geloven in hun rol als antagonist van de president. Zo werd een avondje kijken naar de nieuwszenders zintuigelijk loodzwaar, zwanger als de toonzetting van verontwaardiging was over Trump en de Republikeinen (CNN) of over de Democraten (Fox News).

De val van Trump en de val van hun cijfers hebben verschillende Amerikaanse journalisten en analisten ook aangezet tot dieper denken over hun journalistiek en hun relatie met de lezers en kijkers. „Wij zijn gewend geraakt aan de voortdurende adrenalinestoten van een president die wel heel erg goed was in het kapen van onze aandacht”, schreef de jonge verslaggever María Sánchez Díez in december (Trump was al verslagen) voor NiemanLab, een beschouwelijke website over journalistiek die journalisten en wetenschappers had gevraagd om een voorspelling over hun vak in 2021 te doen.

Ook Sánchez Díez zag het verloop in verkoop- en kijkcijfers nog vooral in relatie tot Trump. „Maar die grondtoon van lezers die verslaafd zijn aan de Trump-show is straks ook weer weg.” Ook wierp ze de vraag op of de kranten niet meer te rade zouden moeten gaan bij de lezers om te kijken wat voor soort journalistiek die prijs stellen.

Waarheidscampagne

Ali Gordon komt op de site LineUp, waar vooral de zakelijke kant van journalistiek wordt belicht, tot dezelfde conclusie. Nu Trump weg is, is de pers zijn antagonist kwijt, wat kan leiden tot een uittocht(je) van lezers en kijkers. Op de langere termijn is het volgens haar heilzaam dat journalisten niet langer gebonden zijn aan de psychologische ban van Trump die „kop na kop” de aandacht opeiste.

De edities met zulke schandalen vlogen de deur uit, en de kranten met een voorpagina over een tv-debat of over een beleidsplan bleven allemaal liggen

Ze wijst op de succesvolle campagne die de The New York Times lanceerde in reactie op de stroom leugens vanuit het Witte Huis. „De waarheid is het waard”, werd de centrale slogan van die ‘Truth’-campagne. Gordon noemt het „een boodschap waar je naar terug kunt”, ook als Trump niet meer aan de andere kant zit. De doelgroep van zo’n campagne is volgens haar een publiek van ‘kwaliteitslezers’ die lucratief zijn voor adverteerders en het merk New York Times waardevoller kunnen maken dan de grote aantallen passanten die op zoek zijn naar opstootjes.

Lees ook: Fox houdt Trumps illusie in stand

In Frank’s News op een straathoek in Scranton, Pennsylvania, heeft mede-eigenaar Gloria Frank een minder verheven kijk op de toekomst van de pers. Ook zij heeft de terugval in de losse verkoop van kranten gezien. Op het nieuwsplankje in haar winkel liggen de lokale titels The Times Tribune en Times Leader naast landelijke kranten als The New York Post en Financial Times. „De verkoop stijgt en daalt met het nieuws”, is haar ervaring. Neem The New York Post. Die krant beweerde voor de verkiezingen de hand te hebben gelegd op de harde schijf van een laptop die van Hunter Biden zou zijn geweest, de zoon van Joe.

Dagen, weken schreef de krant over corruptie, seksschandalen en het voormalige drugsgebruik van Biden jr. En als het daar niet over ging, dan wel over het schandaal dat de ‘main stream media’ er geen aandacht aan besteedden. „De edities met zulke schandalen vlogen de deur uit”, zegt Gloria Frank, „en de kranten met een voorpagina over een tv-debat of over een beleidsplan bleven allemaal liggen.” Haar conclusie: „Mensen willen slecht nieuws lezen”.