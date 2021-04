Marechaussee treft meer wapens en geld aan in auto’s

De Koninklijke Marechaussee heeft in 2020 meer wapens aangetroffen in auto’s dan het jaar ervoor. Tijdens grenscontroles is 252 keer een wapen in een auto gevonden, tegenover 155 keer in 2019. Dat bevestigt de Koninklijke Marechaussee zaterdag na berichtgeving van het AD.

Hoewel het wegverkeer in 2020 afnam vanwege de coronamaatregelen, nam het aantal meldingen van gevonden wapens dus juist toe. De controles werden voornamelijk gedaan in het grensgebied met België en Duitsland. Dat gebeurt middels steekproeven en heeft als doel om illegale grensoverschrijding en mensensmokkel tegen te gaan, schrijft de Koninklijke Marechaussee.

Naast meer wapens, trof de Marechaussee ook vaker grote geldbedragen aan in auto’s en vrachtwagens, die de inzettende niet kon verklaren. In 2022 gebeurde dit 77 keer, tegenover 59 vondsten in 2019. Het gaat daarbij om bedragen tussen enkele duizenden euro’s tot enkele tonnen. Ook werden meer personen gevonden die voorkwamen in het opsporingsregister omdat ze gezocht werden of nog een boete hadden openstaan. In 2019 waren dat nog 1.296 personen, dat steeg in 2020 met een kwart tot 1.674 personen.

Een duidelijke verklaring voor deze stijgende cijfers heeft de Koninklijke Marechaussee niet. Mogelijk was de pakkans voor criminelen groter omdat er minder verkeer was. Ook ging de marechaussee meer in kleine teams de straat op in plaats van grote controles uit te voeren, zegt een woordvoerder tegen het AD.