Laatste door Ever Given gestrande schepen zijn Suezkanaal door

De file van schepen die in het Suezkanaal ontstond vanwege de blokkade door het enorme vrachtschip Ever Given, is zaterdag opgelost. Dat heeft de beheerder van het kanaal, de Suez Canal Authority (SCA), zaterdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. In totaal blokkeerde de Ever Given, dat vaart onder de Japanse vlag, de doorgang van 422 schepen. De laatste 61 gestrande vaartuigen konden zaterdag weer doorvaren, vijf dagen nadat het vierhonderd meter lange vrachtschip los werd getrokken.

De Ever Given was op weg naar de Rotterdamse haven toen het op 23 maart dwars vast kwam te zitten in het kanaal. Daardoor konden er geen andere schepen meer langs en werd de scheepvaartroute tussen Europa en Azië werd gestremd; het Suezkanaal is de doorgang voor ongeveer 15 procent van het wereldwijde scheepvaartverkeer. De Nederlandse baggeraar Boskalis was verantwoordelijk voor het lostrekken van het containerschip en wist de Ever Given na een kleine week weer los te krijgen.

Met het oplossen van de Suezkanaalfile zijn nog niet alle problemen die de blokkade veroorzaakte opgelost. Zo kan het nog weken of maanden duren voor de containervaart weer op schema ligt. Beheerder SCA maakte eerder deze week bekend ongeveer 1 miljard dollar (850 miljoen euro) aan compensatie voor de kanaalblokkkade te willen ontvangen, onder meer voor het vlottrekken van het schip en om de beschadigde reputatie van Egypte tegemoet te komen. „Dit land zou genoegdoening moeten krijgen”, zo stelde SCA-directeur Osama Rabie. Beheerder SCA maakte daarbij niet duidelijk van wie het betaling eist.

