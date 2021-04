Segers: geen kabinetsdeelname CU als Rutte premier blijft

De ChristenUnie wil niet in een volgend kabinet met VVD als demissionair premier Mark Rutte opnieuw premier wordt. Dat stelt CU-leider Gert-Jan Segers tegenover het Nederlands Dagblad, in een interview dat is gepubliceerd in de nacht van vrijdag op zaterdag.

„Er werd hardop gefantaseerd over hoe je een kritisch en vasthoudend Kamerlid weg kunt krijgen”, zegt Segers tegenover de krant. „Dat is niet één incident, maar een uiting van een dieper liggend probleem, van een cultuur die niet deugt, van macht die geen tegenmacht duldt. Daar kwam deze week bij dat Rutte heeft gelogen.”

De ChristenUnie stemde in de nacht van donderdag op vrijdag wel tegen de motie van wantrouwen tegen Rutte. Volgens Segers zou dat de politieke chaos alleen maar hebben vergroot. „Maar,” stelt Segers tegenover het ND. „Wij willen niet terug naar ‘business as usual’.”

PerspectieF, de jongerenpartij van de CU, gaf op vrijdag al aan dat zij samenwerking met Mark Rutte niet meer zag zitten. In een brief aan Segers schreeft de jongerenpartij „diep teleurgesteld” te zijn dat hij de motie van wantrouwen niet had gesteund.

Lees hier terug in het blog van vrijdag over de ontwikkelingen in het verkenningsproces