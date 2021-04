Ex-paleisfunctionarissen Jordanië gearresteerd, mogelijk wegens voorbereiden staatsgreep

Autoriteiten in Jordanië hebben zaterdag twee hoge oud-functionarissen uit het koninklijk paleis gearresteerd vanwege „veiligheidsredenen”. Dat melden internationale persbureaus. Volgens het Jordaanse staatspersbureau Petra gaat het om een lid van de koninklijke familie van het land en een voormalig adviseur van Koning Abdullah II. Ook zou een onbekend aantal anderen gearresteerd zijn, omdat zij een „bedreiging voor de stabiliteit van het land” vormden.

Persbureau Reuters en The Washington Post schrijven op basis van bronnen dat de gearresteerden er mogelijk van worden verdacht een staatsgreep te hebben voorbereid. Volgens de Post hebben de autoriteiten bijna twintig mensen gearresteerd, waaronder de voormalig kroonprins Hamza. Staatspersbureau Petra spreekt dat echter tegen en stelt dat Hamza niet gearresteerd is en ook niet onder huisarrest staat.

Generaal Yousef Huneiti, de stafchef van de Jordaanse krijgsmacht, ontkende zaterdag dat Hamza een van de gearresteerden is. Een onderzoek naar het veiligheidsincident en de gearresteerden loopt nog en zal in een „transparante en heldere vorm” openbaar gemaakt worden, aldus Huneiti. „Niemand staat boven de wet en de veiligheid en stabiliteit van Jordanië gaan boven alles.”

Hamza was ruim vier jaar als kroonprins tot Koning Abdullah, die haast absolute macht heeft in het land, hem die titel in 2004 ontnam. Hamza is een halfbroer van Koning Abdullah. In 2009 kreeg zijn oudste zoon Hussein de titel van troonopvolger.