GGD’en stoppen ook tijdelijk met AstraZeneca onder 60-plussers

GGD’en stoppen ook met AstraZeneca onder 60-plussers vanwege verspilling

De GGD’en zijn per direct helemaal gestopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Dat bevestigt koepelorganisatie GGD-GHOR na berichtgeving van persbureau ANP. Vrijdag werd al besloten tijdelijk geen mensen onder de zestig jaar met het vaccin in te enten. Om verspilling tegen te gaan, zijn de 60-plussers die nog een afspraak hadden staan nu ook afgezegd.

De ongeveer zevenhonderd 60-plussers zouden de komende dagen verspreid over zeventig tot tachtig locaties langskomen. Dat zijn er één tot vijf personen per locatie per dag, aldus een woordvoerder. Uit een flesje van het AstraZeneca-vaccin kunnen echter zeker tien prikken worden gehaald. Het niet gebruikte vaccin in het flesje zou dan moeten worden weggegooid.

Het ministerie van Volksgezondheid kondigde vrijdag aan geen 60-minners meer te vaccineren met AstraZeneca tot en aankomende woensdag. Dit besluit kwam nadat bijwerkingencentrum Lareb constateerde dat ook in Nederland bij vijf mensen trombose met een een laag aantal bloedplaatjes is vastgesteld nadat zij waren ingeënt met het vaccin. Het ging om vrouwen tussen de 25 en 65 jaar, een van hen is overleden.