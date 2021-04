AZ met 0-1 te sterk voor Willem II, Vitesse wint met strafschoppen 1-2 van FC Twente

AZ heeft de uitwedstrijd tegen Willem II tot een goede einde gebracht. De ploeg uit Alkmaar kwam in Tilburg al na vijf minuten met een man minder op het veld te staan, na een rode kaart voor middenvelder Teun Koopmeiners. Met tien man pakte AZ de winst, dankzij een doelpunt van Albert Gudmundsson: 0-1.

AZ klimt daarmee naar de voorlopige tweede plaats in de Eredivisie, een plek die aan het einde van het seizoen goed is voor deelname aan de voorronden van de Champions League. PSV en Vitesse volgen met drie punten minder, al moet de ploeg uit Eindhoven zondag nog in actie komen tegen Heracles Almelo. Willem II staat op een vijftiende positie, op basis van een beter doelsaldo dan VVV-Venlo.

Koopmeiners was dit seizoen vaak belangrijk voor AZ. De aanvoerder scoorde vijftien keer in de Eredivisie. In de openingsfase van het duel met Willem II liet hij zich echter van zijn slechtste kant nadat hij een bal verkeerd aannam. In een poging dat te corrigeren, zette hij de noppen van zijn schoen in het onderbeen van Vangelis Pavlidis. Scheidsrechter Kevin Blom trok direct een rode kaart, de snelste van dit Eredivisie-seizoen. Het komt bovenop een toch al matige week voor Koopmeiners. Dinsdag miste hij vanwege een schorsing ook al het beslissende duel van Jong Oranje met Jong Hongarije in de groepsfase van het EK.

Strafschoppen in Enschede

In een thuiswedstrijd in Enschede wist Vitesse te winnen van FC Twente, in een wedstrijd waarin slechts werd gescoord uit strafschoppen. De club uit Arnhem benutte er twee, FC Twente één, waardoor de stand uitkwam op 1-2. Vitesse staat daardoor voorlopig op gelijke hoogte met nummer drie PSV. De laatste overwinning van FC Twente dateert alweer van 14 februari, uit bij Vitesse.

Oussama Tannane maakte vijf minuten in blessuretijd het beslissende doelpunt. Hij mocht aanleggen van 11 meter, nadat Jesse Bosch een overtreding maakte op Maximilian Wittek. Danilo zette FC Twente na twintig minuten op voorsprong. De Braziliaan benutte een strafschop, toegekend door scheidsrechter Pol van Boekel na een handsbal van aanvoerder Danilho Doekhi. Hij passeerde Jeroen Houwen, de vervanger van de licht geblesseerde Remko Pasveer in het doel van de Arnhemmers. (ANP)