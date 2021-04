Ze ligt wakker, ze ziet de zeeën stijgen

Zomer 2019. Nog nooit was de temperatuur zo hoog in Nederland. De ventilator blaast de hitte in het gezicht van theater- en podcastmaker Marjolijn van Heemstra. Het is stil in de Amsterdamse bovenwoning waarin ze met haar man en twee kinderen woont. Ze slapen, het is nacht. Van Heemstra zit met haar laptop op schoot. Ze kijkt en kijkt en kijkt naar beklemmende video’s. Ze ziet de poolkappen smelten, de zeespiegel stijgen, de oceanen verplasticen en ze denkt: Dit is nog maar het begin, dit is het begin van het einde. Ze zoekt iets. Inzicht, nee, uitzicht, perspectief. Ze is de toekomst kwijt, die is verdwenen met de neushoorns en de smeltende poolkappen. Ze kijkt intussen ook naar Ted Talks van mensen die goed, deugend, klimaatneutraal leven. Ze doet ze na, hipster op veganistische gympen die ze is.

De aarde, een bleek stipje

Ze kijkt naar foto’s van zichzelf en ze ziet haar opgeheven wijsvinger, die vreselijke wijsvinger, en ze beseft dat zo verantwoord leven alleen niet voldoet. Het lijkt alsof er maar twee keuzes zijn, activisme of cynisme. Maar welke keuze ze ook maakt, ze helpen niet om het zinkende gevoel tegen te houden. Ze zoekt een pad dat zich tussen die twee keuzes door slingert.

Dan vindt ze een foto waarop een heel klein bleek stipje staat. Dat is de aarde, van een afstand van zes miljard kilometer. Kijk, staat er onder de foto, dat is thuis. Ze gaat op zoek naar een nieuwe blik, een astronautenblik. Een blik die uitzoomt, een blik die ziet dat de aarde er in het reusachtige heelal heel kwetsbaar bij hangt. Een blik die ziet hoe verweven het leven hier is.

Buurman Bob moet mee

Ze is op zoek naar een nieuwe blik, een astronautenblik. Een blik die uitzoomt, een blik die ziet dat de aarde er in het reusachtige heelal heel kwetsbaar bij hangt. Een blik die ziet hoe verweven het leven hier is. We zijn allemaal ruimtevaarders, beseft ze. Ze gaat een omgekeerde ruimtereis maken, proberen te lijmen wat in scherven ligt.

Dat doet ze in een ruim een uur durende monoloog, eindigend in een gesprek met haar benedenbuurman Bob, een man die in alle opzichten haar tegenpool is. Bob bereiken, Bob haar reisgenoot maken, als dat haar lukt, dan is ze goed op weg.

Het verdient aanbeveling de drie delen van de podcast Stadsastronaut in één keer te beluisteren. Maak de reis, stap in Marjolijn van Heemstra’s hoofd en hoor waar het ruimteschip strandt.

Stadsastronaut, 3 afleveringen van 22 minuten, VPRO/ NPO Radio 1