‘Wij waren financieel niet opgewassen tegen lockdowns’

Hij heeft een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader en groeide op in Brussel, waar zijn vader als advocaat werkte. Zelf rolde hij na een studie geschiedenis de modewereld in. Als topman van bekende internationale modemerken – Paco Rabanne, Lanvin, Stella McCartney – maakte hij carrière in Parijs en Londen. En toen werd hij gevraagd het Nederlandse modemerk Scotch & Soda te gaan leiden.

Een prachtige kans, zegt Frederick Lukoff (51). Al was het maar omdat hij eindelijk in Nederland kon gaan wonen. „Dat heb ik altijd gewild.”

CV Van student geschiedenis tot topman in de modewereld Frederick Lukoff is geboren in 1969 in Brussel, waar hij ook opgroeide. Hij studeerde geschiedenis in Leuven. Daarna ging hij in de verkoop werken bij Apple en Cisco. Zijn volgende baan, bij het Franse modemerk Courrèges, bracht hem naar Parijs – en naar de modewereld. Achtereenvolgend werkte hij in managementfuncties bij Paco Rabanne en Lanvin in Parijs, daarna was hij tien jaar lang topman van luxemerk Stella McCartney in Londen. In september 2019 begon hij als topman van Scotch & Soda. Lukoff is getrouwd en heeft twee zoons (van 21 en 16 jaar). Hij woont in Wassenaar.

Wat hem zo aanspreekt in het geboorteland van zijn moeder? De „quality of life”, zegt hij. „Nederlanders klagen wel over het verkeer, maar ze hebben geen idee. Probeer in Londen maar eens van de ene naar de andere kant van de stad te komen.” Zelf deed hij dat op de motor, dat was „veruit het handigst”. Sinds hij anderhalf jaar geleden bij Scotch & Soda begon, woont hij in Wassenaar. Dichtbij het strand én de stad. „De ideale combinatie.”

Hij verontschuldigt zich voor zijn Nederlands, als kind sprak hij het uitsluitend met zijn moeder, beeldhouwster Hanneke Beaumont, zegt hij, en met zijn grootouders. Desondanks beheerst hij de taal uitstekend. Zo nu en dan valt hij terug op een Engelse term of zin – en dan valt zijn onmiskenbare Amerikaanse accent op.

Lukoff ontvangt zijn bezoek in de gloednieuwe Scotch & Soda-winkel in Den Bosch, die dinsdag officieel opengaat. Zelf heeft hij de winkel aan de Hooge Steenweg ook nog niet gezien, een monumentaal pand waar vroeger een bioscoop in zat. „Normaal vlieg ik de hele wereld over om onze kantoren te bezoeken. Nu kan ik nergens heen. Zelfs in Nederland bezoek ik nauwelijks winkels. We hebben veel steun gekregen van de regering, en dus volg ik de regels netjes op. Ik zit de hele dag achter Zoom.”

6,5 miljoen NOW-steun

Scotch & Soda (omzet in boekjaar 2019/2020: ruim 290,6 miljoen euro, 12 procent minder dan het jaar ervoor) verkoopt zijn kleding in zeventig landen. Het telt wereldwijd ruim 7.000 verkooppunten, waaronder 242 eigen winkels en 173 shop-in-shops in Europa, Noord-Amerika, Australië en Dubai. Net als de hele modesector werd Scotch & Soda hard geraakt door de coronacrisis. In drie rondes heeft het bedrijf uit Amsterdam met 1.200 medewerkers ruim 6,5 miljoen euro aan NOW-steun ontvangen.

Ook eigenaar Sun Capital, het private-equitybedrijf uit Florida dat in Nederland bekendstaat als voormalig eigenaar van de vergane warenhuisketen V&D, heeft miljoenen bijgestort, vertelt Lukoff. 10 miljoen euro in april en nog eens 5 miljoen in september, zo blijkt uit het jongste jaarverslag. Verder maakte Scotch & Soda gebruik van de Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) om een lening van nog eens 15 miljoen euro aan te gaan bij een bankenconsortium. Dankzij die GO-C-regeling staat de overheid garant voor 80 procent van de lening als een bedrijf omvalt. „Het is simpel”, zegt Lukoff, „wij waren financieel niet opgewassen tegen lockdowns met volledig gesloten winkels.”

Het was gewoon een moeilijk jaar, verzucht de baas van Scotch & Soda. Hij zit op een velours bank achterin de winkel in Den Bosch en draagt een zwarte coltrui boven een zwarte spijkerbroek met een legerkleurig jack en dito gympen. Hij heeft al een jaar geen pak meer gedragen, zegt hij. „Ik vraag me af of ik mijn pakken überhaupt nog pas.” In coronatijd, waarin mensen vooral thuis werkten, was kleding kopen geen prioriteit, merkten ze bij Scotch & Soda. „We verkochten veel sweatshirts en loungewear, dat wel. Maar inmiddels zien we dat mensen weer de behoefte hebben zich leuker te kleden. Ze willen niet meer thuiszitten.”

Vijftien nieuwe winkels

In Den Bosch, de stad waar hij als kind vaak bij zijn grootouders ging logeren, wil Lukoff graag vooruitblikken. „Ik zal blij zijn als corona voorbij is”, zegt hij. Al moet hij toegeven dat de crisis ook iets positiefs heeft opgeleverd: het managementteam van Scotch & Soda, dat bestaat uit een aantal nieuwe mensen, onder wie hijzelf, is heel snel heel hecht geworden. „Als je samen een flinke crisis doormaakt, leer je elkaar goed kennen.” Bovendien dwong de crisis tot het sneller doorvoeren van veranderingen die er toch al aan zaten te komen, vooral aan de eigen webwinkel is flink gesleuteld.

In Den Bosch staat de nieuwe flagshipstore, een uitzonderlijk grote winkel met een netto-oppervlak van bijna 500 vierkante meter. Foto Merlin Daleman

Ondanks de economische tegenspoed opent Scotch & Soda vijftien nieuwe winkels, onder meer in Israël (de eerste), in Europa en de VS, en twaalf shop-in-shops. In Den Bosch staat de nieuwe flagshipstore, een uitzonderlijk grote winkel met een netto-oppervlak van bijna 500 vierkante meter. De twee kleinere winkels in Den Bosch, circa 100 vierkante meter per stuk, gaan allebei dicht. In andere steden wordt eenzelfde operatie uitgevoerd, ook in Maastricht en Utrecht vervangt één grote winkel twee kleinere. „De nieuwe winkel in Maastricht deed direct twee keer zoveel omzet als die twee kleintjes samen”, zegt Lukoff tevreden.

De grotere winkels hebben meteen een ander uiterlijk gekregen. Scotch & Soda staat bekend om zijn donkere winkels, met veel hout en een sterke parfumlucht. De kleuren in deze winkel zijn okergeel, zand en oudroze. Er is een vrouwen-, mannen- en kinderafdeling, en er zijn rekken met schoenen en accessoires, zoals zonnebrillen. Een spijkerbroek kost bij Scotch & Soda minimaal 100 euro, een T-shirt 40 euro. Op de kinderafdeling staan lachspiegels in de paskamers, aan de muur hangen kleurplaten waarop kinderen zich kunnen uitleven.

160 miljoen verlies

Scotch & Soda vergaart op drie manieren inkomsten: via de eigen winkels, via winkels die Scotch & Soda verkopen (zoals warenhuizen en boetieks) en online (zowel via de eigen website als via partners die het merk aanbieden, zoals Zalando). Vroeger had Scotch & Soda nauwelijks eigen winkels en besloegen de zogeheten wholesale-inkomsten 95 procent van het totaal. In het laatste boekjaar, tot juni 2020, was wholesale goed voor 125 miljoen euro omzet. De eigen winkels leverden 116 miljoen op, de online omzet bijna 49 miljoen euro. Online groeide als enige tak.

Over het vorige boekjaar maakte Scotch & Soda bijna 160 miljoen euro verlies. Volgens Lukoff is dat vooral een „boekhoudkundige kwestie”: in het verlies zat een afschrijving op goodwill van 95 miljoen euro. Anders gezegd: Scotch & Soda is op papier flink minder waard geworden dan de 350 miljoen die eigenaar Sun in 2011 voor het bedrijf betaalde. Vorig boekjaar bedroeg het verlies nog 12 miljoen, het jaar daarvoor maakte het bedrijf nog bijna 1 miljoen winst.

Lees ook de reconstructie van het faillissement van V&D uit 2016, over onenigheid met eigenaar Sun Capital

Sun Capital heeft in Nederland geen goede naam door het faillissement van V&D in 2015, maar Lukoff kan zich geen betere eigenaar wensen, zegt hij. Kijk maar hoeveel winkels het bedrijf opent. En ondanks de slechte tijden heeft Lukoff nog geen mensen om bedrijfseconomische redenen hoeven ontslaan. „Dat is heel bijzonder in deze tijd, zeker in fashion retail, een sector die zwaar onder druk staat.”

Ik ben een onverstoorbare optimist

De enige manier om alle problemen op te lossen en vooruit te komen is simpelweg meer verkopen, zegt Lukoff, die zichzelf een „onverstoorbare optimist” noemt. Dus richt hij zich als topman op internationale expansie, een strategie die al voor corona was bedacht en onverkort wordt voortgezet. In China openen binnenkort de eerste twee winkels, in Shanghai en Beijing, Japan staat op de planning. In Zuid-Amerika ziet Scotch & Soda potentie. Dichter bij huis wil Lukoff uitbreiden in Oost- en Zuid-Europa: Polen, Spanje, Italië.

Bij de profilering van het Nederlandse kledingmerk in het buitenland legt Scotch & Soda de nadruk op de ‘free spirit of Amsterdam’: liberaal, tolerant, inclusief. Lukoff: „De manier waarop men leeft in Amsterdam is heel aanlokkelijk. Zeker voor de jeugd in, zeg, Polen. Yeah, I wanna live like in Amsterdam.”

Aan de andere kant wil Lukoff van Scotch & Soda juist een „global” merk maken. „Het bedrijf was erg Nederlands, het moest internationaler. Een voorbeeld: in november is het koud en nat in Nederland. Maar dat geldt niet voor alle landen waar we zitten, dus als je een collectie opbouwt, moet je niet alleen aan de Nederlandse seizoenen denken. Tenminste, als je wilt verkopen in Singapore, in Dubai, in Hongkong, in New York én in Amsterdam.”

De grotere winkels hebben meteen een ander uiterlijk gekregen. Scotch & Soda staat bekend om zijn donkere winkels, met veel hout en een sterke parfumlucht. De kleuren in deze winkel zijn okergeel, zand en oudroze. Merlin Daleman

Ook met culturele verschillen werd in zijn ogen te weinig rekening gehouden. „Nederlanders kleden zich praktisch. Redelijk sober en conservatief. In andere markten gelden andere definities van vrouwelijke of juist mannelijke kleding. Als global modebedrijf moet je over al die dingen nadenken.”

Verkoop is mislukt

Het is alweer tien jaar geleden dat Sun Scotch & Soda kocht. Na een jaar of vijf probeerde het private-equitybedrijf de keten weer te verkopen, zoals gebruikelijk voor investeringsmaatschappijen, maar dat lukte niet. En nu zit Sun ongewild nog met het Nederlandse bedrijf opgescheept.

„Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest om ons tien jaar te houden”, erkent Lukoff. „Als private equity snel kan verkopen, doen ze het. Maar Sun gelooft in de strategie en ze houden Scotch & Soda zolang ze denken dat er waarde gegenereerd kan worden. Uiteindelijk willen ze het voor meer geld verkopen, dat is logisch.”

Hij is niet elke dag bezig met de vraag wanneer het bericht komt dat de zaak verkocht is. „Nee, nee, want dat doen we samen. Op dit moment zijn we niet bezig met verkopen. We spreken er helemaal niet over. Ik hoop dat het op een dag verkocht wordt met een geweldige omzet en winst.”