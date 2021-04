VS onderscheppen grootste aantal migranten aan zuidgrens in vijftien jaar tijd

Aan de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico zijn in maart ruim 171.000 migranten onderschept en vastgezet. Dat meldt The Washington Post vrijdag op basis van gegevens van de Amerikaanse grenspolitie. Het is het hoogste maandcijfer in vijftien jaar tijd en veel hoger dan de 78.442 onderscheppingen in januari rond het aantreden van Joe Biden als president.

Uit de cijfers blijkt ook dat meer tieners zonder begeleiding de grens oversteken. In maart waren dat er bijna 19.000: het hoogste aantal alleenreizende kinderen ooit in een maand tijd. Onder president Biden worden migrantenkinderen niet zomaar teruggestuurd, omdat dat volgens het Witte Huis „moreel onaanvaardbaar” is.

Overvolle opvangcentra

Kinderen mogen in principe drie dagen verblijven in de gesloten opvangcentra van de grenspolitie, maar blijven daar nu vaak langer omdat er niet genoeg open opvangplekken beschikbaar zijn. De centra zijn daardoor momenteel overvol, wat voor het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken reden was om negen noodfaciliteiten te openen in conferentiecentra, militaire bases en op andere plekken. Ondertussen wordt gezocht naar eventuele familieleden in de VS die de minderjarigen kunnen opvangen.

De meeste alleenstaande volwassenen worden onder een speciale coronaregel met het oog op de volksgezondheid vrijwel direct weer de grens met Mexico overgezet. Volgens de douane-autoriteiten probeert een groot deel van hen het gelijk weer opnieuw. Van de onderschepte migranten is zo’n dertig tot veertig procent al eerder de VS uitgezet. Families die gezamenlijk arriveren worden onder Biden minder snel uitgezet dan onder de Republikeinse oud-president Donald Trump.

Eind vorige maand zei president Biden in antwoord op vragen over de toegenomen migratiestroom dat hij er alles aan doet de situatie onder controle te krijgen. „We zullen het probleem niet helemaal kunnen oplossen, maar ik kan garanderen dat de situatie een hele stuk beter wordt.” De migranten uit Centraal- en Zuid-Amerika zijn op zoek naar een beter leven in de Verenigde Staten en ontvluchten veelal het geweld en de armoede in hun thuislanden.