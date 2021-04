VS en Iran gaan indirect praten over hervatting van nucleair akkoord

De Verenigde Staten en Iran zullen komende dinsdag in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen beiden deelnemen aan internationaal overleg dat de weg moet effenen voor de opheffing van Amerikaanse sancties en het terugschroeven van het Iraanse nucleaire programma. Dit is de uitkomst van overleg deze week van Iran met Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, China en Rusland.

Het is een eerste concreet teken van toenadering tussen Iran en de VS sinds het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. Beide landen zullen echter in Wenen nog niet rechtstreeks met elkaar spreken, zo onderstreepten ze vrijdag. De contacten over en weer zullen via de andere deelnemende landen verlopen.

„Iran en de VS zullen in dezelfde stad zijn, maar niet in het zelfde vertrek", zei een Europese diplomaat tegen het persbureau Reuters. Het feit dat zowel de Amerikaanse Iran-gezant Robert Malley als de Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan in Wenen zullen zijn, geeft echter aan dat de VS de gesprekken zeer serieus nemen.

De Verenigde Staten trokken zich in 2018 onder Bidens voorganger Donald Trump eenzijdig terug uit het internationale verdrag van 2015, waarbij Iran zijn nucleaire programma beloofde te beperken in ruil voor opheffing van economische sancties. De VS legden vervolgens harde nieuwe economische sancties op aan Iran, dat op zijn beurt zijn nucleaire activiteiten stapje voor stapje hervatte.

Eerste stappen

Biden had al tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd dat hij de Amerikaanse terugtrekking uit het verdrag ongedaan zou maken. Noch Iran, noch de VS waren echter de afgelopen maanden bereid als eerste stappen te zetten om het akkoord nieuw leven in te blazen.

De bedoeling van het Weense overleg is een tijdsschema op te stellen dat aangeeft welke Amerikaanse sancties op wanneer precies moeten worden opgeheven in ruil voor het terugdraaien van bepaalde nucleaire activiteiten van Iran. „Ik denk dat we het binnen twee maanden kunnen doen”, verklaarde een betrokken hoge Europese functionaris, die anoniem wilde blijven tegen Reuters.

Buiten Iran maken velen zich zorgen over het steeds sterker verrijkte uranium dat Iran verwerft, in strijd met de bepalingen van het verdrag van 2015. Dit zou volgens critici in vooral de VS, de Arabische wereld en Israël op den duur kunnen worden aangewend voor militaire doeleinden, al heeft Iran altijd ten stelligste ontkend dat het naar kernbewapening streeft.

Presidentsverkiezingen

Diplomatieke waarnemers waarschuwen dat het lastiger kan worden het nucleaire verdrag nieuw leven in te blazen na juni van dit jaar, als presidentsverkiezingen worden gehouden in Iran. Naar verwachting zal daarbij een aanhanger van de harde lijn winnen.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas juichte de hervatting van het overleg toe en drong aan op spoed. Intussen maakte de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa bekend dat het vanaf komende maandag weer vanuit Frankfurt gaat vliegen op de Iraanse hoofdstad Teheran. De vluchten waren opgeschort in januari 2020.

