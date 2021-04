Ik heb op mijn telefoon een app geïnstalleerd die me moet gaan helpen bij het determineren van vogelgeluiden. Dus nu ik in de tuin iets hoor fluiten wat geen mus, mees of merel lijkt, activeer ik de app en steek de telefoon omhoog. Helaas: de vogel zwijgt. Wel geeft de poes die om mijn benen kronkelt een miauw. Ik kijk naar beneden, poes kijkt met grote ogen terug. Intussen heeft de app geanalyseerd: bosuil of ransuil.

