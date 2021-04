Virus draagt gen over waarmee patiënt weer kan zien

‘Als mijn ouders boven de wieg hingen, maakte ik geen oogcontact. Ik had meer interesse in het dakraam waar licht vandaan kwam.” De 27-jarige Michiel van den Berg is sinds zijn geboorte slechtziend. Hij lijdt aan de zeldzame erfelijke netvliesaandoening Leber congenitale amaurosis (LCA). Eén of twee kinderen per jaar krijgen in Nederland deze diagnose. Tot voor kort was daar niets aan te doen. In de loop van het leven verslechtert de netvliesfunctie waardoor patiënten steeds minder gaan zien. De meesten zijn vanaf hun veertigste blind.

Maar sinds januari kunnen patiënten behandeld worden met een therapie waarbij het gendefect in het netvlies wordt gerepareerd. Eind vorig jaar besloot minister Van Ark het middel Luxturna te vergoeden vanuit het basispakket. Het is de tweede gentherapie die vergoed wordt. In mei vorig jaar werd al een middel voor lymfeklierkanker toegelaten.

Wetenschappers van de universiteit van Pennsylvania werkten ruim twintig jaar aan Luxturna. „Er is lang gesleuteld aan de beste strategie”, zegt Rob Collin, hoogleraar moleculaire therapie voor erfelijke netvliesaandoeningen in het Radboudumc. „En daarnaast kost het veel tijd en geld om uit te zoeken of iets veilig is en voldoende werkt.” Dat is ook terug te zien bij andere erfelijke aandoeningen. Al decennialang hopen patiënten met erfelijke aandoeningen op gentherapie. Al sinds de jaren tachtig dromen genetici ervan om aangeboren genetische defecten te herstellen.

Van den Berg werd in maart als eerste Nederlandse patiënt met Leber congenitale amaurosis geopereerd in Het Oogziekenhuis in Rotterdam. Hij is nachtblind, kleurenblind en heeft kokerzicht. „Het is alsof ik door een wc-rolletje kijk.” Op het moment van de operatie zag hij nog 20 procent.

Verstoorde signaaloverdracht

Bij Leber congenitale amaurosis is de signaaloverdracht tussen netvlies en oogzenuw verstoord. Bij mensen met goed zicht valt licht op opsine-eiwitten van het netvlies, waardoor die eiwitten van vorm veranderen en een serie van reacties in gang zetten. Uiteindelijk leidt dit tot een elektrisch signaal dat via de oogzenuw naar de hersenen gaat, waardoor iemand iets ziet.

De aandoening kan door 18 verschillende mutaties worden veroorzaakt. Bij Van den Berg ligt de fout in het RPE65-gen, waardoor hij geen of nauwelijks RPE65-eiwit aanmaakt. Het is een enzym dat noodzakelijk is om opnieuw opsine-eiwitten te vormen, waarna een nieuwe lichtreactie kan starten. Het RPE65-eiwit is actief in cellen van het retinale pigment-epitheel: een cellaag van het netvlies die onder de staafjes en de kegeltjes ligt. „Het lichaam ruimt de afwijkende cellen van het retinale pigment epitheel uiteindelijk op; een vorm van gereguleerde celdood”, legt Rob Collin uit. Dit gecontroleerde zelfdodingsprogramma treedt in werking als cellen oud zijn of beschadigd. Hierdoor sterft de cellaag van het netvlies geleidelijk af en gaan patiënten steeds minder zien.

Het oog is een relatief makkelijk doelwit voor gentherapie. Het is goed toegankelijk en wat je in het oog spuit, blijft in het oog vanwege de bloed-netvlies-barrière. Het middel gaat dus niet de bloedbaan in. Collin: „Bovendien kan een arts van buitenaf met een elektrode op het oog meten of er verbetering optreedt. Bij een nieraandoening kan dat niet.”

Geen seconde getwijfeld

Patiënten zoals Van den Berg krijgen tijdens een operatie een injectie in de ruimte tussen twee lagen: het retinale pigmentepitheel en de laag met de staafjes en de kegeltjes, waarin de opsine-eiwitten zich bevinden. In die spuit zit onschuldig gemaakt virus dat de juiste code van het RPE65-gen bij zich draagt. „Het is belangrijk dat een arts die injectie zo dicht mogelijk bij de epitheelcellen zet”, zegt Collin. „Het virus gaat dan vooral die cellen binnen waar het RPE65-enzym nodig is.”

Van den Berg hoorde in november over de therapie. „Ik heb gelijk mijn oogarts gebeld om te kijken of ik in aanmerking kwam”, vertelt hij een dag na zijn operatie vanuit zijn ziekenhuisbed. In februari hoorde hij dat hij behandeld kon worden. „Ik heb geen seconde getwijfeld. Aan iedere operatie zit een risico, maar als ik niets zou doen, zou ik zeker blind worden, dus de keuze was snel gemaakt.”

Het virus dringt de cel in, maar mist de code om zichzelf te vermenigvuldigen. In plaats daarvan zet hij een fabriekje op waarmee hij RPE65-enzym gaat maken. Daarvoor maakt het virus handig gebruik van de ribosomen in de cel, die eiwitten produceren. Zo maakt de patiënt zijn eigen medicijn. Het goede dna wordt niet in het dna van de cel ingebouwd. Deze methode werkt daarom alleen bij cellen die niet delen, zoals die van het oog. Als ze dat wel zouden doen, zou het nieuwe dna niet in de nieuwe cellen terechtkomen.

Oogarts Ingeborgh van den Born van het Oogziekenhuis Rotterdam verwacht dat er twintig tot dertig Nederlandse patiënten in aanmerking komen voor de therapie. De behandeling heeft alleen zin als patiënten een mutatie in het RPE65-gen hebben en niet in een ander gen. Bovendien moeten patiënten nog een stukje van het retinale pigmentepitheel over hebben. „Dit soort therapie biedt voor veel mensen hoop, maar voor anderen teleurstelling”, zegt Van den Born.

Als de behandeling slaagt, is de kans groot dat de lichtgevoeligheid van het netvlies toeneemt. Hierdoor kunnen patiënten bijvoorbeeld beter schakelen tussen lichte en donkere ruimtes en hebben ze een beter nachtzicht. Van den Born: „Niet alle deelnemers aan studies zagen overdag meer. De hoop is dat door behandeling deze achteruitgang afgeremd wordt en de kans op volledige blindheid rond het 40ste levensjaar afneemt. Dat zou al een enorme winst zijn.”

„Als ik naar de Jumbo ga zijn mijn ogen pas gewend als ik bij de kassa sta”, zegt Van den Berg. „Tot die tijd zie ik bijna niks.” Twee weken geleden werd hij aan zijn linkeroog geopereerd en een week later aan zijn rechter. „Het tussenliggende weekend dacht ik ’s avonds ineens weer de salontafel te zien. Ik heb echt duizend keer mijn hand voor mijn oog gedaan en weer weggehaald om te kijken of het echt zo was. Misschien is het wishful thinking, het is nog te vroeg om dat zeker te weten.”

Vierhonderd onderzoeken

Hoe lang de werking aanhoudt, is niet bekend. Bij patiënten die aan onderzoek deelnamen, leek het erop dat zes jaar na behandeling de effecten afvlakten. „We vermoeden dat dit komt omdat gereguleerde celdood in het netvlies toch nog doorgaat”, zegt Collin. „Stel: je hebt een miljoen cellen waar het RPE65-gen gemuteerd is. Met de injectie bereik je nooit al die cellen. Er zullen altijd cellen zijn waar het virus niet binnendringt. De aanwezigheid van die cellen kan een seintje zijn om tot celdood over te gaan.” Helaas kunnen artsen niet zomaar een tweede injectie op een andere plek geven. De kans bestaat dat het immuunsysteem het virus dan herkent en opruimt, voordat het de kans heeft om de cellen binnen te dringen. „Gelukkig kunnen patiënten wel in beide ogen één injectie krijgen.”

Hoeveel gentherapieën kunnen we nog verwachten? Wereldwijd lopen er ruim vierhonderd onderzoeken naar. Daarvan zijn 72 al in de eindfase, blijkt uit een rapport dat de Alliance for Regenerative Medicine, de internationale belangenorganisatie voor cel- en gentherapie, 16 maart uitbracht.

De behandeling van Van den Berg kostte 690.000 euro voor twee ogen. Dat is goedkoop in vergelijking met sommige andere genetische therapieën. Vorig jaar gaf het Europees medicijnagentschap EMA een positief advies voor de markttoelating van Zolgensma: een gentherapie voor de behandeling van zeer jonge kinderen met de ernstige spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA). De kosten zijn naar verwachting 1,8 miljoen euro per patiënt. Of die kosten vergoed worden, is nog niet bekend. Daar moet het Zorginstituut Nederland uitspraak over doen. „Het probleem bij dit soort behandelingen is dat er maar een paar patiënten voor in aanmerking komen, dus de farmaceut verhaalt alle ontwikkelkosten op die paar patiënten”, zegt Collin. Het gevaar is dat ziektes straks eindelijk behandelbaar maar ook onbetaalbaar zijn.